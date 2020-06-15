Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги

"Укрзалізниця" розповіла своїм потенційним клієнтам, за якими правилами буде ходити експрес в умовах карантину після того, як було оголошено, що Kyiv Boryspil Express знову буде ходити в Бориспіль. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram-каналі. "З 15 червня поновлюється курсування Kyiv Boryspil Express в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Бережіть здоров'я, не забувайте про засоби захисту та плануйте подорожі!", — йдеться в повідомленні. Так, експрес буде ходити з 15 червня від залізничного вокзалу "Київ-Пасажирський" до аеропорту "Бориспіль" за наступними правилами: потяги будуть зупинятися на "Видубичах" і "Дарниці"; перед рейсами і після них поїзди будуть дезінфікувати; бригади залізничників будуть в масках і у них в наявності будуть засоби індивідуального захисту. Крім того, опубліковано розклад руху експреса. Як повідомляли Українські Новини, раніше у п'яти областях "Укрзалізниця" не відновила залізничне сполучення через те, що в регіонах не послабили карантин. 1 червня "Укрзалізниця" запустила 42 поїзди, і з кожним днем напрямків, куди можна буде доїхати, стає все більше, хоча тепер пасажирам доведеться їздити за новими правилами.