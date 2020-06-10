"Укрзалізниця" відновлює поїзди у Вінницьку область

Після пом'якшення карантину в Україні знову запустили поїзди далекого прямування, але не у всі регіони. Тепер же акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішило відновити рух поїздів далекого прямування у Вінницьку область.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, відсьогодні "Укрзалізниця" відкриває продаж проїзних документів для поїздів №106/105 "Одеса - Київ" на станції Вінниця та №772/771 "Хмельницький - Київ" на станції Гнівань.

Також з 13 червня буде відновлено курсування поїзда № 779/780 в напрямку "Суми - Вінниця" з відправленням з Сум та Вінниці, він буде курсувати щосуботи та неділі.

Відновленню залізничного сполучення у Вінницькій області сприяло прийняття Вінницькою обласною державною адміністрацією рішення про ослаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування поїзда "Київ - Шостка" з 12 червня і збільшило періодичність курсування 4 поїздів.