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10 червня 2020, середа, 21:01 6
Транспорт 2020-06-10T21:22:24+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" відновлює поїзди у Вінницьку область

"Укрзалізниця" відновлює поїзди у Вінницьку область

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Вінниця, Поїзди далекого прямування, Міжобласні залізничні перевезення
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk
Укрзалізниця. Провідники в масках. Фото: Facebook Ivan Yuryk

Після пом'якшення карантину в Україні знову запустили поїзди далекого прямування, але не у всі регіони. Тепер же акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішило відновити рух поїздів далекого прямування у Вінницьку область.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, відсьогодні  "Укрзалізниця" відкриває продаж проїзних документів для поїздів №106/105 "Одеса - Київ" на станції Вінниця та №772/771 "Хмельницький - Київ" на станції Гнівань.

Також з 13 червня буде відновлено курсування поїзда № 779/780 в напрямку "Суми - Вінниця" з відправленням з Сум та Вінниці, він буде курсувати щосуботи та неділі.

Відновленню залізничного сполучення у Вінницькій області сприяло прийняття Вінницькою обласною державною адміністрацією рішення про ослаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 червня в Україні відновлені міжобласні пасажирські залізничні та автомобільні перевезення, а також рух поїздів далекого прямування.

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" вирішила відновити курсування поїзда "Київ - Шостка" з 12 червня і збільшило періодичність курсування 4 поїздів.

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