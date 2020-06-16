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16 червня 2020, вівторок, 06:30 5
Бізнес 2020-06-16T07:00:03+03:00
Українські Новини
Відвідуваність барів впала у 5 разів після послаблення карантину, - пивоварня

Відвідуваність барів впала у 5 разів після послаблення карантину, - пивоварня

Елена Литвин
Карантин, бари
Ресторан. Фото: pixabay
Ресторан. Фото: pixabay

Гуцульська крафтовий пивоварня "Ципа" відзначає скорочення попиту в барах і пабах в 5 разів після ослаблення карантину порівняно з аналогічним періодом 2019 року, водночас ресторани Києва не можуть відновити повноцінну роботу.

Про це повідомив генеральний директор і засновник пивоварні Олександр Шаталов в інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо порівнювати з аналогічними періодами рік тому, то в 5 разів менше людей", - сказав він.

Шаталов пов'язує низьку відвідуваність закладів після ослаблення карантину з некомфортним режимом роботи, на літніх майданчиках, проблемами з громадським транспортом і звільненням людей з роботи у період карантину, в зв'язку з чим вони не можуть дозволити собі похід в кафе або ресторан.

Також він зазначив, що вимоги до відкриття літніх майданчиків постійно змінювалися, що змушувало власників додатково витрачати кошти.

За словами Шаталова, в період карантину його пивоварня втратила 90% клієнтів у своїх пабах та кафе, але наростили в 2 рази обсяг продажів в інтернеті.

Однак в останній місяць інтернет-продажі значно скоротилися.

Пивоварня "Ципа" оцінює збитки під час карантину в близько 1,5 млн гривень.

"Ми говоримо зараз про такі поняття як недоотриманий прибуток. Прямі збитки, які понесла компанія, оцінюються близько 1,5 млн гривень - це те, що ми змушені були заплатити до покриття зобов'язань. Для нашої невеликої компанії - це суттєва сума", - сказав Шаталов.

Також Шаталов зазначив, що пивоварня змушена була відкласти відкриття другого заводу через карантин.

За його словами, на ньому було встановлено обладнання і зроблені тестові варіння, але ще необхідно провести роботи із укладання дороги і роботи, пов'язані з вентиляцією та водопроводом.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня закладам дозволили відкрити літні майданчики.

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує, що після карантину, який продовжили до 22 травня, можуть не відкритися 5-10% ресторанів.

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