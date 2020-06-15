У дитбудинку Happy Home розповіли про реакцію і самопочуття після візиту першої леді, хворої на COVID-19

Олена Зеленська в малому груповому будинку для дітей з особливими потребами Happy Home. Фото: president.gov.ua

Олена Зеленська в малому груповому будинку для дітей з особливими потребами Happy Home. Фото: president.gov.ua

Ніхто з дітей або персоналу малого групового будинку для дітей-сиріт з інвалідністю "Happy Home"не захворів на коронавірусом після візиту першої леді Олени Зеленської, у якої підтвердили коронавірус.

Про це директор будинку Оксана Сидорчук повідомила Українським Новинам.

"У нас всі здорові: і персонал і діти", - сказала вона.

Сидорчук запевнила, що після новини про хворобу Зеленської всі зробили тести на коронавірус.

"Так. І ми всі здорові", - сказала вона.

За її словами, вони пройшли тестування за власною ініціативою.

"А з чиєї ініціативи це ще могло бути? Ми досить дорослі і розуміємо як в таких ситуаціях діяти. Тому без порад Офісу президента ми розуміємо як захищати наших дітей", - сказала Сидорчук.

На уточнюючі запитання щодо реакції і допомоги влади директор відповідати не захотіла.

"Ми всі здорові і у нас все добре", - наголосила вона.

Дружина глави держави відвідувала Happy Home 1 червня.

12 червня Офіс Президента повідомив, що перша леді отримала позитивний результат тесту на COVID-19, а всім її контактним особам повідомлено про потенційну небезпеку інфікування і рекомендується дотримуватися самоізоляції і пройти тестування.

ОПУ запевняє, що під час робочих зустрічей та в побуті Зеленська постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а результати її попереднього тесту на COVID-19, зробленого на початку червня, були негативні.

Обставини її зараження не відомі, проводиться епідеміологічне розслідування

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський пройшов тест на коронавірус після зараження дружини.

Зеленський перейшов на особливий режим роботи через хворобу дружини.