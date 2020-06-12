Заболевшая коронавирусом Елена Зеленская недавно посещала дом для детей с инвалидностью

Первая леди Елена Зеленская, которая заболела коронавирусом, в день защиты детей посещала частное заведение социальной защиты для детей-сирот с инвалидностью - малый групповой дом Happy Home. Посещение состоялось менее чем две недели назад. В заведении отметили, что Happy Home находится на карантине с самого начала эпидемии.



Об этом в комментарии "КП в Украине" сообщила директор малого группового дома Happy Home Оксана Сидорчук.



При этом комментировать сам факт заболевания Елены Зеленской коронавирусом она не стала, отметив, что в самом учреждении дети здоровы.



Павел Тупчик, ответственный за коммуникации в доме Happy Home, пока не знает, какие меры будут приняты в учреждении в связи с обнаруженным у Елены Зеленской коронавирусом. Он затруднился ответить на вопрос изданию, будет ли проведено дополнительное тестирование детей.

"Смотрите, мы так же как и вы, узнали об этом совсем недавно. Потому пока не знаем. Нам нужно время на принятие решения. В любом случае, какие-то меры будут приниматься - дайте нам время. Нам нужно понять ситуацию. Мы в шоке от того, что происходит", - сказал Павел Тупчик.

Он подтвердил, что в период эпидемии Happy Home был полностью в режиме изоляции.

"Наш малый групповой дом открылся осенью, мы недавно работать начали. Во время визита Елена Зеленская находилась в маске, вы можете изучить фотографии. Там это видно. Все делалось по строжайшему протоколу службы охраны президента", - подчеркнул он.

По словам представителя учреждения, в доме постоянно находятся шесть деток и несколько человек персонала.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский после заражения его жены коронавирусом тоже сдал тест.



Кроме того, Зеленский призвал быстро установить причины роста случаев коронавируса, чтобы не ужесточать карантин.