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15 червня 2020, понеділок, 15:04 8
Транспорт 2020-06-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
SkyUp розробляє льотну програму після відновлення авіаперевезень

SkyUp розробляє льотну програму після відновлення авіаперевезень

Елена Литвин
SkyUp, Авіапереліт, авіарейси, відновлення авіасполучення, пом'якшення карантину
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero

Тоді як МАУ змінить тарифи після відновлення польотів, авіакомпанія SkyUp розробляє льотну програму після відновлення авіаперевезень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба авіакомпанії.

"Поки у нас льотна програма перебуває в стадії розробки", — сказали в SkyUp.

Йдеться як про внутрішні, так і про міжнародні рейси.

При цьому наразі на сайті компанії до бронювання з липня доступні квитки в низку країн, зокрема в Грузію та на Кіпр.

Розклад рейсівРозклад рейсів "Київ-Батумі"

Прес-служба зазначила, що надасть інформацію, як тільки будуть відомі деталі розкладу польотів.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Бориспіль" прийняв перший міжнародний рейс сьогодні.

Аеропорт "Бориспіль" має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.

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