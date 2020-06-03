МАУ змінить тарифи після відновлення польотів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже розповіла, як буде відновлювати з 15 червня польоти, які заборонені ще з березня через пандемію коронавірусу, тепер МАУ заявила, що з 1 червня у цілому змінює тарифний концепт.

Про це пресслужба компанії повідомила Українським Новинам.

"Це буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни", - розповіла пресслужба МАУ.

Наголошується, що компанія переходить до однієї тарифної сім'ї в економкласі і однієї - у бізнес-класі.

При цьому, при зміні дати вильоту на більш пізній період проводиться перевірка наявності місць відповідно до застосованих в оригінальному квитку тарифу.

Таким чином, не застосовуються штрафні санкції та сервісний збір, проте, можливо, доведеться заплатити суму різниці в тарифі.

МАУ відшкодувала пасажирам вартість невикористаних квитків на загальну суму 9,9 млн доларів з 17 березня по 25 травня.

"За поверненням коштів у цілому звернулися на суму 29,7 млн доларів (з 17 березня по 25 травня), з яких оформлення промокода - на суму 15 млн доларів, отримали повернення коштів - на 9,9 млн доларів", - сказали в МАУ.

Промокод гарантує повернення повної вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної послуги і дає додатковий бонус у розмірі 25% від вартості, який пасажир може використовувати при оплаті нової покупки.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ довелося скоротити 900 співробітників у період карантину.

Також повідомлялося, які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус.