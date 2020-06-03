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03 червня 2020, середа, 07:30 17
Транспорт 2020-06-03T09:15:01+03:00
Українські Новини
МАУ змінить тарифи після відновлення польотів

МАУ змінить тарифи після відновлення польотів

Елена Литвин
МАУ, Авіасполучення, авіаквитки, Ціни на авіаквитки, авіабілети
Літак. МАУ
Літак. МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже розповіла, як буде відновлювати з 15 червня польоти, які заборонені ще з березня через пандемію коронавірусу, тепер МАУ заявила, що з 1 червня у цілому змінює тарифний концепт.

Про це пресслужба компанії повідомила Українським Новинам.

"Це буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни", - розповіла пресслужба МАУ.

Наголошується, що компанія переходить до однієї тарифної сім'ї в економкласі і однієї - у бізнес-класі.

При цьому, при зміні дати вильоту на більш пізній період проводиться перевірка наявності місць відповідно до застосованих в оригінальному квитку тарифу.

Таким чином, не застосовуються штрафні санкції та сервісний збір, проте, можливо, доведеться заплатити суму різниці в тарифі.

МАУ відшкодувала пасажирам вартість невикористаних квитків на загальну суму 9,9 млн доларів з 17 березня по 25 травня.

"За поверненням коштів у цілому звернулися на суму 29,7 млн доларів (з 17 березня по 25 травня), з яких оформлення промокода - на суму 15 млн доларів, отримали повернення коштів - на 9,9 млн доларів", - сказали в МАУ.

Промокод гарантує повернення повної вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної послуги і дає додатковий бонус у розмірі 25% від вартості, який пасажир може використовувати при оплаті нової покупки.

Як повідомляли Українські Новини, МАУ довелося скоротити 900 співробітників у період карантину.

Також повідомлялося, які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус. 

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