МАУ змінить тарифи після відновлення польотів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" вже розповіла, як буде відновлювати з 15 червня польоти, які заборонені ще з березня через пандемію коронавірусу, тепер МАУ заявила, що з 1 червня у цілому змінює тарифний концепт. Про це пресслужба компанії повідомила Українським Новинам. "Це буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни", - розповіла пресслужба МАУ. Наголошується, що компанія переходить до однієї тарифної сім'ї в економкласі і однієї - у бізнес-класі. При цьому, при зміні дати вильоту на більш пізній період проводиться перевірка наявності місць відповідно до застосованих в оригінальному квитку тарифу. Таким чином, не застосовуються штрафні санкції та сервісний збір, проте, можливо, доведеться заплатити суму різниці в тарифі. МАУ відшкодувала пасажирам вартість невикористаних квитків на загальну суму 9,9 млн доларів з 17 березня по 25 травня. "За поверненням коштів у цілому звернулися на суму 29,7 млн доларів (з 17 березня по 25 травня), з яких оформлення промокода - на суму 15 млн доларів, отримали повернення коштів - на 9,9 млн доларів", - сказали в МАУ. Промокод гарантує повернення повної вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної послуги і дає додатковий бонус у розмірі 25% від вартості, який пасажир може використовувати при оплаті нової покупки. Як повідомляли Українські Новини, МАУ довелося скоротити 900 співробітників у період карантину. Також повідомлялося, які права мають пасажири, рейси яких скасували через коронавірус.