На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску

Після того, як 10 червня пункти пропуску в зоні проведення ООС, роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією Кримом відновли. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державно прикордонної служби, передають Українські Новини. "З 14 червня на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду виїзду на кордоні з ВОТУ АР Крим. Протягом 14 червня ніяких черг або затримок не виникало", - сказано в ньому. Наголошується, що в перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 людини, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав. З окупованого Криму пропущені 108 осіб, всі вони будуть проходити самоізоляцію. Підкреслюється, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Згідно з цими змінами, під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Як повідомляли Українські Новини, робота всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.