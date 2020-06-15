На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державно прикордонної служби, передають Українські Новини.

"З 14 червня на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду виїзду на кордоні з ВОТУ АР Крим. Протягом 14 червня ніяких черг або затримок не виникало", - сказано в ньому.

Наголошується, що в перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 людини, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З окупованого Криму пропущені 108 осіб, всі вони будуть проходити самоізоляцію.

Підкреслюється, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Згідно з цими змінами, під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Як повідомляли Українські Новини, робота всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.