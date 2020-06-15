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15 червня 2020, понеділок, 13:25 13
Силові структури 2020-06-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску

На кордоні з Кримом запрацювали пункти пропуску

Валерия Драгомирова
КПВВ, адмінкордон Криму, окупація Криму, Новини Криму, КПВВ Каланчак
КПВВ
КПВВ "Каланчак". Фото: Facebook/Держприкордонслужба

Після того, як 10 червня пункти пропуску в зоні проведення ООС, роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) на кордоні з анексованим Росією Кримом відновли. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державно прикордонної служби, передають Українські Новини.

"З 14 червня на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня № 480 повністю відновлено пропуск у всіх контрольних пунктах в'їзду виїзду на кордоні з ВОТУ АР Крим. Протягом 14 червня ніяких черг або затримок не виникало", - сказано в ньому.

Наголошується, що в перший день відновлення роботи КПВВ на окуповану територію України були пропущені 54 людини, 12 особам окупанти відмовили у пропуску, мотивуючи відсутністю достатніх підстав.

З окупованого Криму пропущені 108 осіб, всі вони будуть проходити самоізоляцію.

Підкреслюється, що постановою уряду № 480 внесено зміни в документи, що регламентують порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Згідно з цими змінами, під час карантину прикордонники відмовляють у виїзді з тимчасово окупованої території України особам, які не дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Як повідомляли Українські Новини, робота всіх 15 пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного сполучення відновлено з 15 червня.

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