Пункти пропуску на кордоні з Кримом відкриють з 15 червня

Після того, як 10 червня пункти пропуску в зоні проведення ООС відновили роботу, на кордоні з анексованим Росією Кримом Кабінет Міністрів вирішив відкрити контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) з 15 червня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передають Українські Новини.

"Сьогодні на позачерговому засіданні уряду було прийнято рішення про відновлення роботи всіх контрольних пунктів на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Росією Кримом і Севастополем. З 15 червня 2020 року буде відновлено роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка",- йдеться в ньому.

За словами віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, проведено низку консультацій з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративному кордоні з Кримом і результатом переговорів стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску.

Зазначається, що для громадян, які перетинають кордон, скасовується обов'язкова обсервація, однак обов'язковим залишається необхідність дотримання протиепідемічних вимог, зокрема контроль температури тіла і використання захисних масок і рукавичок.

Крім цього, всі, хто перетинає кордон, мають давати письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Порушників цієї умови загрожує штраф до 17 тис. гривень.

Крім цього, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій ініціює звернення до командування операції Об'єднаних сил з метою зміни розкладу роботи пунктів пропуску в Донецькій і Луганській областях.

Пропонується дозволити перетинати кордон в ранкові та вечірні години, але з обов'язковим дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики блокували КПВВ "Маріїнка" і "Станиця Луганська".

Державна прикордонна служба заявляла, що пропуск громадян в КПВВ "Станиця Луганська" та "Маріїнка" буде здійснюватися з 11:00 до 14:00 щодня.