Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар

Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного в наданні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) хабаря в сумі 5 млн доларів першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка і призначив заставу 84 млн гривень.

Таке рішення суд прийняв у понеділок.

Суд розглянув клопотання САП.

При цьому прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави в розмірі 101 млн гривень.

У разі внесення застави на Ілляшенка буде покладено низку зобов'язань, у тому числі носіння електронного браслета і заборона на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали першого заступника начальника Управління Податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабаря керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Також фігурант справи про $5 млн хабаря Ситнику і Холодницькому здав тест на коронавірус.