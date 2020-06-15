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15 червня 2020, понеділок, 12:15 11
Судова влада 2020-06-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар

Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар

Валерия Драгомирова
Назар Холодницький, Артем Ситник, Хабар, Михайло Ілляшев
Хабар. Фото: НАБУ
Хабар. Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного в наданні директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) хабаря в сумі 5 млн доларів першого заступника начальника управління Державної податкової служби у Києві Миколу Ільяшенка і призначив заставу 84 млн гривень.

Таке рішення суд прийняв у понеділок.

Суд розглянув клопотання САП.

При цьому прокуратура просила суд взяти підозрюваного під варту з альтернативою застави в розмірі 101 млн гривень.

У разі внесення застави на Ілляшенка буде покладено низку зобов'язань, у тому числі носіння електронного браслета і заборона на виїзд за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ і САП затримали першого заступника начальника Управління Податкової служби в Києві та двох довірених осіб колишнього міністра екології Злочевського за підозрою в дачі 5 млн доларів хабаря керівникам САП і НАБУ Назару Холодницькому і Артему Ситнику за закриття епізоду проти Злочевського, який стосується виділення Нацбанком стабілізаційного кредиту Реал-банку бізнесмена Сергія Курченка.

Також фігурант справи про $5 млн хабаря Ситнику і Холодницькому здав тест на коронавірус.

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Суд заарештував першого заступника начальника управління Податкової служби в Києві за рекордний хабар
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