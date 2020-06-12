ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус

Єврокомісія визначила перелік умов, за якими впускатиме на територію ЄС туристів з країн, які не входять в союз, у тому числі й українців. А тим часом найпершими для України відкриються кордони Туреччини та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні рекомендації Єврокомісії, передають Українські Новини.

Єврокомісія оприлюднила критерії, за якими будуть скасовані обмеження на подорожі для іноземців, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

В рекомендаціях зазначається, що рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн буде прийматися не тільки відповідно до епідемічної ситуації, а також на принципі взаємності.

"Багато треті країни ввели обмеження на подорожі для громадян, які прибувають з ЄС. В цілях рівного ставлення третя держава також повинна зняти обмеження на в'їзд до ЄС. Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні", – йдеться в рекомендаціях.

Зараз Україна ще не скасувала обмеження на в'їзд іноземців у зв'язку з пандемією коронавіруса, тому, щоб отримати дозвіл на в'їзд у країни ЄС, також повинна внести зміни в ці правила.

З 1 липня європейські кордони почнуть відкривати, однак не всі країни світу потраплять в першу хвилю.

В Єврокомісії також додають, що ключовим критерієм до відкриття кордонів має бути наявність і надійність даних третіх країн.

Також у рекомендаціях зазначається, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з третіх країн, які мають порівнянну або кращу епідемічну ситуацію, ніж у середньому по ЄС. "Головними критеріями в цьому контексті будуть: кількість нових інфекцій на 100 тисяч населення; тенденція до зростання кількості нових інфекцій, загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітності", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кордони відкриють за умови забезпечення дотримання заходів стримування: фізичне дистанціювання протягом усієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі під час будь-якого можливого транзиту через райони підвищеного ризику.

Під час відкриття кордонів ЄС буде враховувати можливе використання третьої країни для транзиту мандрівників інших країн, які не відповідають критеріям.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія рекомендує країнам-членам ЄС спільно почати відкривати зовнішні кордони з 1 липня.

Тим часом уряд Польщі відкриє з 13 червня кордони для країн Євросоюзу.