підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 16:04 9
Європа 2020-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус

ЄС відкриє кордони для українців при зменшенні хворих на коронавірус

Ирина Николенко
Європейський Союз, Єврокомісія, Відкриття кордонів, Послаблення карантину, Карантин в Європі
Прапор ЄС. Фото: edscuola.it
Прапор ЄС. Фото: edscuola.it

Єврокомісія визначила перелік умов, за якими впускатиме на територію ЄС туристів з країн, які не входять в союз, у тому числі й українців. А тим часом найпершими для України відкриються кордони Туреччини та Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на відповідні рекомендації Єврокомісії, передають Українські Новини.

Єврокомісія оприлюднила критерії, за якими будуть скасовані обмеження на подорожі для іноземців, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

В рекомендаціях зазначається, що рішення про відкриття кордонів для громадян третіх країн буде прийматися не тільки відповідно до епідемічної ситуації, а також на принципі взаємності.

"Багато треті країни ввели обмеження на подорожі для громадян, які прибувають з ЄС. В цілях рівного ставлення третя держава також повинна зняти обмеження на в'їзд до ЄС. Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні", – йдеться в рекомендаціях.

Зараз Україна ще не скасувала обмеження на в'їзд іноземців у зв'язку з пандемією коронавіруса, тому, щоб отримати дозвіл на в'їзд у країни ЄС, також повинна внести зміни в ці правила.

З 1 липня європейські кордони почнуть відкривати, однак не всі країни світу потраплять в першу хвилю.

В Єврокомісії також додають, що ключовим критерієм до відкриття кордонів має бути наявність і надійність даних третіх країн.

Також у рекомендаціях зазначається, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з третіх країн, які мають порівнянну або кращу епідемічну ситуацію, ніж у середньому по ЄС. "Головними критеріями в цьому контексті будуть: кількість нових інфекцій на 100 тисяч населення; тенденція до зростання кількості нових інфекцій, загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, лікування та звітності", – йдеться в повідомленні.

Крім того, кордони відкриють за умови забезпечення дотримання заходів стримування: фізичне дистанціювання протягом усієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі під час будь-якого можливого транзиту через райони підвищеного ризику.

Під час відкриття кордонів ЄС буде враховувати можливе використання третьої країни для транзиту мандрівників інших країн, які не відповідають критеріям.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська комісія рекомендує країнам-членам ЄС спільно почати відкривати зовнішні кордони з 1 липня.

Тим часом уряд Польщі відкриє з 13 червня кордони для країн Євросоюзу.

Більше новин про: Європейський Союз Єврокомісія Відкриття кордонів Послаблення карантину Карантин в Європі

З понеділка відкриються пункти пропуску в усіх аер...
Єврокомісія закликала Європу відкрити кордони до к...
Сьогодні Україна святкує День Європи – історія свя...
Щоб в'їхати в Словаччину, потрібно пред'явити нега...
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
Кабмін пропонує скоротити кількість районів в Донецькій області в 2 рази 17:19
Справа Гандзюк. Суд дозволив примусово привести Мангера для обрання запобіжного заходу 17:06
У СБУ розповіли, що ще не проводили перевірку надійності голови ДКАУ Усова, – ЗМІ 17:06 Документ
Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня 16:56
У Харківській області пропонують створити 7 районів замість існуючих 27 16:54
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok