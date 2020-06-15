Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня

На початку тижня, 15 червня, після просідання на 1 копійку в п'ятницю 12 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінниках київських банків не змінився й становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився на 2 копійки в порівнянні з 12 червня і становить 3,93 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 15 червня:

10 російських рублів Купівля Продажа Средній 3,32 3,93 Максимальний 3,78 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, а середній курс купівлі євро знизився на 3,69 коп. до 29,6971 UAH/EUR.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні 15 червня на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тим часом економісти назвали головні ризики для української економіки, серед яких повторні спалахи коронавірусу та відмова від співпраці з МВФ, а також експерти Capital Times дали економічний прогноз для України на 2020-2023 роки.