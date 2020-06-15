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15 червня 2020, понеділок, 10:53 5
Економіка 2020-06-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня

Рубль на початку тижня знову впав. Курс російської нацвалюти на 15 червня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today
Курс рубля. Фото: Gorlovka.Today

На початку тижня, 15 червня, після просідання на 1 копійку в п'ятницю 12 червня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінниках київських банків не змінився й становить 3,32 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в понеділок знизився на 2 копійки в порівнянні з 12 червня і становить 3,93 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 15 червня:

  10 російських рублів
  Купівля Продажа
Средній 3,32 3,93
Максимальний 3,78 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, 15 червня в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,73 коп. до 26,8329 UAH/USD, а середній курс купівлі євро знизився на 3,69 коп. до 29,6971 UAH/EUR.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні 15 червня на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD.

Тим часом економісти назвали головні ризики для української економіки, серед яких повторні спалахи коронавірусу та відмова від співпраці з МВФ, а також експерти Capital Times дали економічний прогноз для України на 2020-2023 роки.

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