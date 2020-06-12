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12 червня 2020, пʼятниця, 10:55 5
Фінанси 2020-06-12T11:26:11+03:00
Українські Новини
Рубль просів в кінці робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 12 червня

Рубль просів в кінці робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 12 червня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У п'ятницю, 12 червня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля впав на 1 копійку і становить 3,32 грн за 10 рублів порівняно з курсом рубля у четвер, 11 червня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

порівняно з 11 червня середній курс продажу в п'ятницю знизився на 1 копійку і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 червня:

Курси готівкової іноземної валюти:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Средній 3,32 3,94
Максимальний 3,74 5,00
Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 11 червня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD.

Раніше економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Також фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

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