Рубль просів в кінці робочого тижня. Курс російської нацвалюти на 12 червня

У п'ятницю, 12 червня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля впав на 1 копійку і становить 3,32 грн за 10 рублів порівняно з курсом рубля у четвер, 11 червня.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

порівняно з 11 червня середній курс продажу в п'ятницю знизився на 1 копійку і становить 3,95 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 12 червня:

Курси готівкової іноземної валюти: 10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,32 3,94 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 11 червня на 5,71 коп. до 26,7809 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,52 коп. до 26,5246 UAH/USD.

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