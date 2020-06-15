При поверненні з Польщі обсервація не обов'язкова, - МОЗ

В той час, Україна сьогодні відновила міжнародні перельоти, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що при поверненні з Польщі обсервація не є обов'язковою.

Про це міністр повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Польща входить в (категорію) країн "зеленої зони", і тому не є необхідним проходити обсервацію (після повернення з Польщі)", - сказав він.

Степанов нагадав, що обов'язковим проходження обсервації або самоізоляції є для тих, хто повертається з країн "червоної зони", де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи і Азії 15 червня.

Кабмін дозволив відновити внутрішні авіаперевезення з 5 червня, міжнародні - з 15 червня.Раніше до Варшави прибув борт з українськими працівниками. На борту літака перебувало 178 громадян України. Після прильоту вони вирушили на двотижневий карантин.

Раніше у Польщі три українки втекли із самоізоляції. Їм загрожує до 8 років в'язниці.