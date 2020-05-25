До Варшави прибув борт з українськими працівниками

24 травня до Варшави прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками, після того, як Польща відновила видачу робочих віз українцям.

Про це "Європейській правді" повідомили у польській компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка спільно з МАУ організувала чартер.

На борту літака перебувало 178 громадян України. Після прильоту їх відправили на двотижневий карантин.

Згідно вимог української влади, з усіма працівниками укладено довгострокові контракти на роботу в Польщі. Також вони забезпечені медичною страховкою, у тому числі на випадок захворювання на COVID-19.

Дозвіл на переліт було отримано в офіційних органах влади Польщі та України.

Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу від польських роботодавців, а також від українців, охочих поїхати до Польщі на роботу, відзначили в компанії.

На зворотному шляху з Варшави до Києва борт буде використаний МЗС України як евакуаційний для громадян України.



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