підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 12:22 6
Зовнішня політика 2020-05-25T12:45:01+03:00
Українські Новини
До Варшави прибув борт з українськими працівниками

До Варшави прибув борт з українськими працівниками

Валерия Драгомирова
Варшава, Заробітчани, Польща
Літак. Фото: рixabay
Літак. Фото: рixabay

24 травня до Варшави прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками, після того, як Польща відновила видачу робочих віз українцям.

Про це "Європейській правді" повідомили у польській компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка спільно з МАУ організувала чартер.

На борту літака перебувало 178 громадян України. Після прильоту їх відправили на двотижневий карантин.

Згідно вимог української влади, з усіма працівниками укладено довгострокові контракти на роботу в Польщі. Також вони забезпечені медичною страховкою, у тому числі на випадок захворювання на COVID-19.

Дозвіл на переліт було отримано в офіційних органах влади Польщі та України.

Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу від польських роботодавців, а також від українців, охочих поїхати до Польщі на роботу, відзначили в компанії.

На зворотному шляху з Варшави до Києва борт буде використаний МЗС України як евакуаційний для громадян України.


Як повідомляли Українські Новини, Чехія відновила видачу робочих віз заробітчанам з України.

Раніше президент Фінляндії подякував Зеленському за відправлених заробітчан.

Більше новин про: Варшава Заробітчани Польща

В Україні кількість нових випадків коронавірусу падає четвертий день поспіль
"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промспоживачів майже на 21% на червень
Новини
В Україні почали тестувати на імунітет до коронавірусу за 600 гривень 12:43
З початку травня акції Ferrexpo подорожчали на 22,8% 12:24
До Варшави прибув борт з українськими працівниками 12:22
У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу 12:20
Вчора кількість госпіталізованих з коронавірусом знизилась на 75% у порівнянні з попереднім днем 12:05
більше новин
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Громадські організації заявили про дискредитації реформи державного архітектурно-будівельного контролю 09:01
більше новин
Чому в Києві різко покращилися показники і дозволили запустити транспорт 12:50
Валерій Давиденко. Фото: Сусіди.City
У Києві знайдено застреленим народного депутата Давиденка 20:19
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
більше новин
З відкриттям метро в Києві ранкові пробки не слабшають. Де найбільш завантажені дороги
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok