До Варшави прибув борт з українськими працівниками

24 травня до Варшави прибув перший чартерний рейс з українськими працівниками, після того, як Польща відновила видачу робочих віз українцям. Про це "Європейській правді" повідомили у польській компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, яка спільно з МАУ організувала чартер. На борту літака перебувало 178 громадян України. Після прильоту їх відправили на двотижневий карантин. Згідно вимог української влади, з усіма працівниками укладено довгострокові контракти на роботу в Польщі. Також вони забезпечені медичною страховкою, у тому числі на випадок захворювання на COVID-19. Дозвіл на переліт було отримано в офіційних органах влади Польщі та України. Рейс був організований у зв'язку з великим запитом на робочу силу від польських роботодавців, а також від українців, охочих поїхати до Польщі на роботу, відзначили в компанії. На зворотному шляху з Варшави до Києва борт буде використаний МЗС України як евакуаційний для громадян України.Як повідомляли Українські Новини, Чехія відновила видачу робочих віз заробітчанам з України.Раніше президент Фінляндії подякував Зеленському за відправлених заробітчан.