У Польщі три українки втекли із самоізоляції. Їм загрожує до 8 років в'язниці

В той час, як українські заробітчани почали скаржитися на пекельні умови праці та невиплату зарплат в Польщі, у місті Пшемент, у Великопольському воєводстві, із самоізоляції втекли три українки. Вони оголошені в розшук та можуть бути позбавлені волі на строк до восьми років. Про це повідомляє Dziennik.

Як повідомляє відомство, українки приїхали в Польщу кілька днів тому. За даними поліції їх поселили з жінкою, у якої підтвердили коронавірус. Пізніше вони втекли з-під обсервації.

"Всі вони працювали на одному з підприємств у комуні Пшемент (Великопольське воєводство). Їх помістили на карантин, тому що в однієї з їх співмешканок був виявлений коронавірус. Однак жінки вирішили втекти з будинку, в якому вони перебували на самоізоляції", - повідомив представник поліції.

В правоохоронних органах таку поведінку жінок назвали безвідповідальною і додали, що за недотримання самоізоляції передбачено тюремне ув'язнення від шести до восьми років.

Як повідомляли Українські Новини, суд виправдав туристів, які втекли з обсервації в готелі "Козацький".

Польща спростила в'їзд заробітчанам на період карантину.