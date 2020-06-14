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  • Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим, — Степанов
14 червня 2020, неділя, 11:18 5
Політика 2020-06-14T13:17:07+03:00
Українські Новини
Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим, — Степанов

Пробне ЗНО не скасували, а перевели в онлайн-режим, — Степанов

Кира Молчанова
Онлайн, ЗНО, Максим Степанов, пробне ЗНО
ЗНО, ЗНО, тестування. Фото: umannews.city
ЗНО, ЗНО, тестування. Фото: umannews.city

Через коронавірус пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасували, і українські випускники зможуть пройти його онлайн і вдома, попередньо взявши завдання в школі.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він пояснив, що будь-який учень за бажанням зможе здати ЗНО через особистий кабінет, а ті, що не зможе цього зробити з технічних причин, зможуть скласти ЗНО в офлайн-режимі.

"Будь-яка дитина зможе через свій особистий кабінет зайти, отримати відповідну форму, отримати завдання на ЗНО, пройти ЗНО і потім відправити на перевірку. Якщо немає такої можливості зробити це через особистий кабінет, то дитина повинна прийти до закладу освіти, де планувалося проходження пробного ЗНО, там його зустріне відповідний інспектор, який передасть йому зошит з формою з усіма завданнями, він виконає ці завдання вдома і потім пришле на відповідну перевірку. Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що є велика кількість дітей, які зареєструвалися на проходження пробного ЗНО", — пояснив Степанов.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня Міністерство освіти і науки заявило, що в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено онлайн.

Крім того, Зеленський закликав швидко встановити причини зростання випадків коронавірусу, щоб не посилювати карантин.

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