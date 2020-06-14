Після рекордного стрибка кількість нових випадків COVID-19 в Україні впало до 648. За добу померли 9 людей

13 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 648 до 31 154, кількість померлих від захворювання збільшилася на 9 осіб до 889 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 14%, нових летальних випадків - знизилося на 10%.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"Підтверджено 31 154 випадку COVID-19, з них 14 082 одужали, 889 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 648 випадків", - сказано в ньому.

За добу одужали 106 осіб, померло - 9.

Таким чином, 13 червня показник нових хворих за добу було більше, ніж тих, що одужали, - 648 проти 106.

Кількість нових випадків захворювання на 13 червня склала 2,1% від загальної кількості захворілих на 12 червня.

У цілому в Україні досліджено 489 334 зразка методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) і 78 822 зразка - методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Всього захворювання підтверджено у 2 294 дітей і 5 494 медиків.

Потребували госпіталізації 8 914 осіб, підключення до апарату штучної вентиляції легенів - 314 пацієнтів, а 22 240 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 916), в Києві (3 904) та Львівської області (2 797).

У Рівненській області зафіксовано 2 341 випадок коронавірусної інфекції, у Київській - 1 995 випадків, в Івано-Франківській області - 1 728 випадків, у Закарпатській - 1 632, у Харківській - 1 521, у Тернопільській - 1 427, у Вінницькій - 1 393, у Волинській - 1 398, в Одеській - 1 099, у Житомирській - 1 045, у Дніпропетровській - 998, у Кіровоградській - 582, у Хмельницькій - 556 випадків.

543 випадку виявлено в Черкаській області, 527 випадків - у Запорізькій, 410 випадків - у Чернігівській, 321 випадок - у Миколаївській, 292 випадку - в Донецькій, 278 випадків - у Полтавській області, 215 випадків - у Сумській, 180 випадків - у Херсонській та 52 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 753 до 30 506, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 880.

11 червня було виявлено 683 нових випадку коронавірусної інфекції, 10 червня - 689, 9 червня - 525 випадків.