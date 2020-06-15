До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено

Сьогодні розпочався 96-й день карантину через епідемію коронавірусу COVID-19, що Кабінет Міністрів ввів з 12 березня. 20 травня на засіданні уряду було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня. До цієї дати залишилося 7 днів. 1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни. Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів. Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити. Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами. Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди за 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти людей, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років). З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00. З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу. Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м. Севастополь. Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19. Як повідомляли Україньскі Новини, станом на 14 червня до переходу до ослаблення карантину не готові десять областей і Києва. Кабінет Міністрів ввів адаптивну модель карантину до 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.