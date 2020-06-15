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15 червня 2020, понеділок, 08:21 38
Суспільство 2020-06-15T11:15:03+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено

До кінця карантину залишилося 7 днів. Що дозволено

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні розпочався 96-й день карантину через епідемію коронавірусу COVID-19, що Кабінет Міністрів ввів з 12 березня.

20 травня на засіданні уряду було прийнято рішення про продовження карантину до 22 червня.

До цієї дати залишилося 7 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди за 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляції; буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти людей, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновлюється пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м. Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли:

  • відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів;
  • у лікарнях залишиться менш як 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Україньскі Новини, станом на 14 червня до переходу до ослаблення карантину не готові десять областей і Києва.

Кабінет Міністрів ввів адаптивну модель карантину до 22 червня, згідно з якою кожна область переходить до наступного етапу ослаблення карантину в разі досягнення необхідних епідеміологічних показників.

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