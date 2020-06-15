Каньйони, урочища і морські лимани: 5 чудес Миколаївської області, які варто побачити

В Україні настав сезхон відпусток, і хоч карантин не дозволяє планувати відпочинок так, як раніше, проте, це не привід залишатися вдома. Тим більше, що попереду на День Конституції, 28 червня, українці матимуть три офіційних вихідних дні. На вихідні чи у відпустку можна запланувати побачити естетику і колорит Львівської області побачити старовинні палаци і унікальні озера в Сумській області України. А сьогодні Українські Новини розкажуть про унікальну Миколаївську області та її 5 чудес, які варто побачити кожному людині.

Національний парк "Бузький Гард"

Національний природний парк "Бузький Гард" - це чарівне місце, що оповите в зелені незайманої природи, помережане вузькими каньйонами і крутими скельними берегами. Затиснуті між прямовисними кам'яними стінами, тут несуть свої буйні води річки Південний Буг та Мертвовод. Гранітні скелі, що окреслюють протягом річки Південний Буг, стануть чудовим фоном для фото. До того ж, тут можна не тільки порелаксувати і набратися сил, але й більш активно провести час. Територія Бузького Гарду є однією з найдавніших ділянок суші на материку Євразія, яка більш як 60 млн років не занурювалася під воду.

Бузький Гард, Миколаївська область. Фото: instagram.com/ukrainer_net

Актовий каньйон

Це одне з найкрасивіших і незвичайних місць в Україні. Актовий каньйон часто називають "Долиною Диявола". Між високих скель звивається невелика річка Мертвовод. За легендою, стародавні скіфи відправляли за її течією в останню путь своїх царів. Скелі навколо височіють на 50 метрів. Каньйон вважається єдиним в Європі, який за геолого-ландшафтним показниками в точності повторює знамениті каньйони Північної Америки.

Актовий каньйон. Фото: dcfc-lad.livejournal.com

Мігейські пороги

Мігейські пороги є улюбленим куточком шанувальників рафтингу та водного слалому.

Скелястий берег з гранітними скелями, вири, ланцюг порогів і острівці, що зустрічаються вздовж річки, – все це вабить екстремалів. Тим більше, що організувати тренування на річці Південний Буг можна навіть у літню спеку.

Мігейські пороги є частиною національного природного парку "Бузький Гард", що займає територію понад 6 тисяч гектарів.

Мальовничий Актовський каньйон, про який писав ще Геродот, неймовірні ущелини і красиві береги загадкової річки Мертвовод. Фото: laexotica.com.ua

Радонове озеро

Село Мигія здивує вас незвичайним радоновим озером з бірюзовою водою, утворилося на місці давньої гірської виробки.Радон - це інертний газ з безліччю корисних властивостей для організму людини, успішно застосовується для лікування різних травм, захворювань нервової системи, серця, опорно-рухового апарату, шкіри, органів дихання та ін Крім того, в озері комфортно купатися в літню спеку, адже температура води дещо прохолодна, його глибина досягає 42 м.

Радонове озеро. Фото: agroportal.ua

Тилігульський лиман

Тилігульський лиман — одне із самих приголомшливих місць. Пройти повз цю теми просто неможливо. Мабуть, одне з найкрасивіших місць півдня України. Він вважається заповідною зоною, тому тут завжди стежать за чистотою і збереженням природи. Варто зазначити, в Тилігульському лимані живуть деякі види риб, які вважаються рідкісними.

Тилігульський лиман протікає на території одразу двох областей — Миколаївської та Одеської. Його довжина становить 80 км, а глибина — трохи більш як 18 м. Загальна площа Тилігульського лиману становить 135 км2. Він утворився внаслідок різких кліматичних змін у цій місцевості. Спочатку це була річка під назвою Тилігул, а з настанням посухи вода почала поступово зникати. Так і з'явився знаменитий лиман. Ще у минулому столітті його з'єднали з Чорним морем каналом. Який, до речі, вирили спеціально.

Тилігульський лиман унікальний у багатьох сенсах. Звичайно ж, не можна не згадати про його цілющі властивості, а саме про його грязі. Ті, хто одного разу приїхав з метою оздоровлення, назавжди прозвали це місце природним SPA-центром. Лікувальна грязь природно насичується сірководнем, тому про її властивості ходять легенди. Вона здатна лікувати шкіру, кістки і навіть привести в порядок нервову систему.

Раніше Українські Новини повідомляли, українські туроператори пропонують багато турів по всій Україні від Карпат до колоритної Полтави. Середня ціна дводенного туру стартує від 1520 гривень за 1 людину.