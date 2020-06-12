Естетичність і колорит. Як незабутньо провести літню відпустку у Львівській області

Львівська область – одна з перлин України. Туристи багатьох європейських країн, приїжджаючи в ці краї, захоплюються естетичністю і історією, яку зберігає Львів, а також пейзажами та різними визначними пам'ятками, які розташовані у всій Львівській області. У зв'язку з ситуацією, що склалася через пандемію коронавірусу, багато країн все ще не скасовують обсервацію для туристів. Тому українцям є хороша нагода провести літню відпустку в Україні. Українські Новини розкажуть про 10 пам'яток у Львівській області, відвідування яких зробить відпочинок незабутнім.

Львів

Весь середньовічний Львів можна побачити на невеликій площі. Кожен будинок тут, кожна скульптура зберігає власну легенду, має свою таємницю. Цей музей під відкритим небом називають Площа Ринок. Центральне місце в музейній експозиції займає Будинок міського управління, або Магістрат. Його історія почалася в часи правління Володимира Опільського. Саме він наприкінці чотирнадцятого століття став засновником першої ратуші у Львові.

Міська ратуша – це величезна прямокутна будівля з високою вежею, яка саме по собі є пам'яткою Львова. Будівля оточена чотирма скульптурами, які встановлені на місці колишніх колодязів у 1793 році. Це фігури Нептуна, Адоніса, Амфітрити та Діани в центрі фонтанів.

Висота вежі з зубчастим закінченням – 65 метрів. На ній встановлені величезні годинники (діаметр циферблата – 3 метра), до яких можна піднятися, подолавши 400 сходинок. З оглядового майданчика видно все місто як на долоні. Кожен будинок на Площі Ринок має унікальну архітектуру. Зразки ренесансу представлені в східній частині.

Неспішна прогулянка по вулиці Кривоноса та парку "Високий Замок" приведе до Замкової гори, піднявшись на яку відкривається неймовірний міський пейзаж. Вдивляючись у переплетення вуличок, можна відшукати нові привабливі куточки Львова, на які варто поглянути. Оглядовий майданчик розташований на висоті 413 метрів над рівнем моря. Це штучний курган, насипаний в 1869 – 1900 роках польською громадою міста на честь 300-річчя Люблінської унії.

Одна з головних визначних пам'яток Львова – Костел Святої Ельжбети або храм Святих Ольги і Єлизавети. Розташувався храм, виконаний у готичному стилі, навпроти залізничного вокзалу. З упевненістю можна сказати, що Костел є символом любові одного могутнього чоловіка до однієї чудової жінки, що навіває дух романтики.

Підгорецький замок — добре збережений ренесансний палац, оточений оборонними спорудами. Розташований на сході Львівської області в с. Підгірцях. Підгорецький замок є одним з найкращих в Україні, але він набагато менш відомий, ніж інші замки. Побудований в стилі ренесанс в 1635-1640 рр. гетьманом Станіславом Конецпольським. Замок має форму квадрата. Зі сходу, півдня і заходу замок оточує лінія оборонних укріплень, оточена глибоким ровом та земляними валами. З північної частини знаходиться італійський парк. А біля дороги, недалеко від замку, дуже гарний костел, який становить з замком один комплекс споруд.

Печерний монастир

Однією з історико-культурних цінностей Львівщини є Печерний монастир, який розташований поблизу села Розгірче. Це цілий монастирський комплекс, який знаходиться в печерах і є унікальним зразок наскельного сакрального будівництва XIII-XVI століть. Таке будівництво не є типовим для територій Галичини. Сам монастир — на пагорбі, звідки відкривається прекрасний вид на всю навколишню місцевість і долину річки Опір. Скельні печери монастиря розташовані в два яруси. На нижньому ярусі розташовувались житлові приміщення, а на верхньому — церква, на місці якої зараз лише маленька ікона, яка встановлена у 2003 році.

Підкамінь

За легендою, в незапам'ятні часи чорти принесли з Карпат величезний камінь, щоб кинути його на Почаївську Лавру. Але Господь чи засліпив їх, чи вчасно відбив удар, і камінь приземлився за 15 кілометрів від Почаєва. Містечко поблизу нього, в 30 кілометрах від міста Броди на сході Львівської області України, так і називається - Підкамінь.

Більш достовірні відомості говорять, що тут було велике святилище ще дохристиянські часи, коли Червову Русь населяли загадковий народ білих хорватів, залишив кілька каменів-святилищ.

Трускавець

Трускавець - одне з найпопулярніших курортних міст Західної України. Він приваблює туристів зі всієї України своєю природою і цілющими водами. Практично в центрі міста бювет мінеральних вод - одночасно і пам'ятне місце, і епіцентр здоров'я. Дорога до джерела – одна з найбільш мальовничих: дістатися до долини можна, минаючи озеро, що утворилося на місці покинутих шахт. Якщо дивитися з його берега, відкривається дивовижна за красою панорама пагорбів, вкритих густими лісами.

У Трускавці також багато храмів і костелів, з вікон яких лунає спокійна органна музика. Вона теж діє чаруюче і лікує, як і все тут: вода, повітря, природа і сама поїздка в Трускавець.

Замок в Свіржі

Село Свірж з казковим замком розташоване на мальовничій дорозі Бібрка - Перемишляни. Сюди кожні півгодини зі Львова (автостанція на вул. Зеленій) ходять маршрутки "Львів - Бібрка - Перемишляни". Свірзький замок, розташований на пагорбі з назвою Белз в оточенні ставків і боліт привертає увагу не тільки мандрівників. Ще в радянські часи від ставши відомим об'єднання об'єктом кінозйомок (тут знімався фінал Д Артаняна і трьох мушкетерів), а Союз архітекторів свого часу його уподобав для будинку відпочинку.

Головним храмом Свіржа є костел Успіння Богородиці. Побудували його ще в далекому 1546 році. Тоді споруда була готичною. Пізніше храм неодноразово перебудовувався і до нашого часу дійшов в ренесансних формах. Останні добудови храму стосуються вже періоду незалежності.

Тустань

Дерев'яна наскельна фортеця Тустань поблизу села Урич (Сколівський район, Львівська обл.) і розташована на скелях-пісковиках, висотою 85 метрів. У комплекс входять: Камінь, Острий Камінь, Мала Скеля, Жолоб (Орел). Виникла оборонна споруда в IX столітті, як митний і оборонний пункт, заснований племенами Білих Хорватів. Фортеця контролювала Великий шовковий торговий шлях з Китаю до Португалії, і Соляний шлях, який проходив з Галичини в країни центральної Європи. За часів княжої доби фортеця була прикордонним центром і митницею на кордоні Галицько-Волинського князівства та Угорщини. Протягом ІХ-ХІІІ століть фортецяя 5 разів перебудовувалася. Тустань є унікальною пам'яткою давньоруської архітектури домонгольського періоду. У 1994 році Постановою Кабінету Міністрів України створено Державний історико-культурний заповідник "Тустань".

Унівська Лавра

За кілька кілометрів від Перемишлян розташовується село Унів, в якому зберігся архітектурний комплекс однієї з найбільших християнських святинь Галичини - Святоуспенської Унівської Лаври. Цей монастир є одним з найстаріших в Україні. Точних відомостей про дату заснування обителі немає, але в документах початку XIV ст. Унів згадується як один з духовних центрів Галичини. До середини ХV століття монастирем опікувалися князі Гедиміновичі, а після них представники роду Лагодовських. В часи Радянського Союзу Лавра була закрита, але з 1991 року вона знову запрацювала.

Костел Святого Марка

Варяж - колись містечко, а зараз село в Сокальському районі Львівської області, яке розташоване практично на кордоні з Польщею. Власне, до кордону звідти близько кілометра, а перед селом є прикордонний пункт, на якому перевіряють документи, тому без паспорта потрапити в Варяж практично неможливо. А їхати туди є за чим, бо величний бароковий костел св. Марка вартує того, хоч і зараз він у вкрай занедбаному стані.

Перші відомості про Варяж сягають 1419 року, а в 1538 році місто отримує Магдебурзьке право. В радянський час, а саме з 1951 року, коли ці землі були обміняні з Польщею на околиці Ущиков-Дольних, село носило назву Новоукраїнка.

Зараз і не скажеш, що тут колись було місто. Чи не єдиним свідком цього може бути костел св. Марка, який був побудований у 1688-1693 роках архітектором Войцехом Лєнартовичем. Розміри храму дійсно вражають, а ще більше вражають інтер'єрні розписи, які, невідомо завдяки якомусь диву, можна ще побачити, проте кожен наступний день може стати для них останнім, адже без даху їм зовсім недовго залишилося жити.

Стрий

Цей одне з найбільших міст Львівської області варто відвідати, щоб оглянути неповторний і величний костел Різдва (справжніх готичних костелів в Україні залишилося не так багато), кілька цікавих храмів різного періоду і забудову кінця ХІХ - початку ХХ століття починаючи від громадських споруд і закінчуючи численними віллами заможних жителів. Враховуючи те, що місто досить велике і тут багато пам'яток, на його відвідування варто витратити цілий день.

Раніше Україннські Новини розповіли, які місця слід відвідати в Сумській області.

Також серед відомих туристичних маршрутів – Чернівецька область, де збереглися старовинні історичні об'єкти від Київської Русі до Гетьманщини.