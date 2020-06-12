Тури від 1520 гривень. Скільки коштує відпочинок і куди поїхати на День Конституції

Де відпочити на День Конституції 2020. Фото: tamtour.com.ua

Де відпочити на День Конституції 2020. Фото: tamtour.com.ua

Українці на День Конституції, 28 чернвя, матимуть три офіційних вихідних дні, багато фірм пропонують на ці дні тури в різні куточки України за різними цінами. Українські Новини забрали цікаві місця, куди турагентства пропонують відправитися під час святкових вихідних.

Українські туроператори пропонують багато турів по всій Україні від Карпат до колоритної Полтави. Середня ціна дводенного туру стартує від 1520 гривень за 1 людину.

Популярні туристичні напрямки у Карпатах

Туроператори пропонують відвідати Карпати. П'ятиденний тур на 1 людину коштує від 2250 гривень. У вартість входять часткове харчування, екскурсії в Ворохті та Яремче.

Чотириденний тур в Івано-Франківській області коштує від 3690 гривень за 1 людину. У вартість входить три сніданки, а також екскурсії в Коломиї, Яремчі, Верховині.

Відпочинок в Карпатах. Фото: anga.ua

Тури до Львова

Туроператори пропонують гастрономічний тур у Львів. Дводенний відпочинок коштує від 1550 гривень на 1 людину. Також у вартість частково входить харчування та екскурсії по місту.

Відпочинок у Львові. Фото: anga.ua

Відпочинок на Поділлі

Триденний тур на Поділля коштує від 2950 гривень за 1 людину з проживанням в номері категорії "Стандарт". У програмі: екскурсія в Кам'янець-Подільському, Хотині, Чернівцях та Кривчі.

Відпочинок на День Конституції. Фото: anga.ua

Відпочинок на півдні країни

Дводенний тур в Миколаївську область на 1 людину коштує від 2150 грн. У вартість частково входить харчування, а також туристи зможуть відвідати популярні туристичні об'єкти регіону: урочище Протіч, блакитне радонове озеро і каньйони Миколаївської області.

Відпочинок в Миколаївський області на День Конституції. Фото: anga.ua

Древній Чернігів

Середня вартість дводенного туру в Чернігівську область коштує від 2050 гривень за 1 людину. Туроператори пропонують відвідати гетьманську столицю – Батурин, палац Кирила Розумовського, а також історичні об'єкти в Глухові.

Відпочинок в Чернігівській області. Фото: etnotur.ua

Колоритна Полтавська область

Під час вихідних туроператори пропонують відпочити в Полтавській області та відвідати фестиваль в Опішному. Вартість дводенної поїздки на 1 людину варто 1520 гривень з проживанням в номері категорії "Стандарт". Маршрут туру: Полтава, Миргород, Решетилівка, Опішня, Диканька, Гоголеве.

Відпочинок в Полтавській області. Фото: travel.poltava.ua

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