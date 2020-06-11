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11 червня 2020, четвер, 06:00 6
Туризм 2020-06-11T06:45:03+03:00
Українські Новини
Старовинні садиби і унікальне озеро. П'ять унікальних місць для туризму в Сумській області

Старовинні садиби і унікальне озеро. П'ять унікальних місць для туризму в Сумській області

Анна Рудык
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Палац Лещинських. Фото: tripadvisоr.ru
Палац Лещинських. Фото: tripadvisоr.ru

Оскільки коронавірус і карантин внесли свої корективи в плани більшості, влітку 2020 року внутрішній туризм для українців стане альтернативою закордонним поїздкам.

В Україні існує також чимало місць, на які варто звернути свою увагу під час планування відпочинку. Українські Новини зібрали інформацію про те, де можна провести відпустку в Сумській області.

Трьох-Анастасіївський кафедральний собор

Трьох-Анастасіївський кафедральний собор знаходиться в місті Глухів (вулиця Спаська, 2). Цей старовинний храм трьох святих Анастасій був заснований у XVIII столітті гетьманом Іваном Скоропадським як будинкову церкву на території гетьманської садиби, названий на честь його дружини Анастасії. У XIV столітті собор був відроджений на кошти родини Терещенків, також він став родовою усипальницею. У Трьох формах-Анастасіївського собору можна знайти схожі риси з Володимирським собором у Києві, який також будувався за участю родини Терещенків. Собор розписаний за ескізами видатного художника Віктора Васнєцова, виконували розпис також знамениті художники Свєдомський, Пимоненко, Верещагін, Журавльов, вони ж займалися оформленням Володимирського собору. Крім того, в соборі зберігся іконостас з білого мармуру.

В 2003 році в підвалі собору був виявлений фамільний склеп родини Терещенків, де похований Артемій Терещенко, його дружина Єфросинія, їх сини Федір та Нікола.

Трьох-Анастасіївський кафедральний собор. Фото: Oleksiy Sivak/GoogleТрьох-Анастасіївський кафедральний собор. Фото: Oleksiy Sivak/Google

Палац Лещинських

Палац Лещинських розташований у селищі Кияниця (вулиця Лісова, 1). Цей палац був побудований в 1890 році купецькою сім'єю Лещинських, які отримали Кияницю у спадок від Івана Харитоненка. Палац є неоренесансним і його називають однією з перлин садибного будівництва Слобожанщини. Це місце ідеально підійде як для відвідування під час романтичної поїздки, так і для прогулянки з сім'єю.

Крім того, на території зберігся невеликий флігель. У радянські часи на території садиби розміщувалася база відпочинку "Кияниця".

Палац Лещинських. Фото: tripadvisоr.ruПалац Лещинських. Фото: tripadvisоr.ru

Озеро Шелехівське

Це озеро з древньою історією варто відвідати кожному туристу, який потрапить в Сумську область. Воно розташоване поблизу села Межиріч Лебединського району (15 км від райцентру). Так, за розрахунками вчених, озеро утворилося ще в часи льодовикового періоду. Величезні зрушення гори загородили дорогу талим водам і створили крижану водну перешкоду площею 7 гектарів.

Озеро відоме і відрізняється від інших своїми холодними водами. Північна сторона озера має назву Гузир, де водяться щуки, окуні, лини. А у південній стороні переважає червоний карась і в'юн. Крім того, тут водиться багато річкових раків.

Варто зазначити, що мальовничість озера оцінить будь-який турист, адже воно є пам'яткою природи загальнодержавного значення.

ОзероОзеро Шелехівське. Фото: wikipedia

Будинок Терещенків

Будинок найбільш знаменитих українських цукрозаводчиків і меценатів родини Терещенків, розташований в місті Глухів (вулиця Терещенків, 45). Ця будівля є найстарішим збереженим спорудженням архітектурної спадщини роду Терещенків. В інтер'єрі будинку частково досі збереглися елементи первісного декору: ліпнини стелі, різьблених дверей, кахельних печей, сходи на другий поверх, які були виконані за особливою технікою декоративного литва.

На сьогодні тут розташовується Дослідна станція луб'яних культур (Інститут луб'яних культур), де нещодавно був створений сорт конопель, що не містить наркотичних речовин.

Дім Терещенко. Фото: nz-hlukhiv.com.іаБудинок Терещенків. Фото: nz-hlukhiv.com.іа

Круглий двір

Круглий двір знаходиться в Тростянці, був побудований в 1749 році. Його спочатку планували побудувати як оборонну споруду для захисту від татар. Спорудження велике за розміром (60 метрів в довжину і 40 метрів завширшки), майже овальне, являє собою фортецю з глухими високими стінами і чотирма круглими баштами по периметру.

А в ХІХ столітті власником садиби став князь Голіцин, він пристосував її під літній театр: двір став сценою, а у вежах розмістили кріпосних акторів. Місця для глядачів облаштували уздовж стін.

Також до "Круглого двору" примикає парк з палацом Голіцина, дендрарієм, озерами і дерев'яними скульптурами.

Круглий двір. Фото: ВікіпедіяКруглий двір. Фото: Вікіпедія

Як повідомляли Українські Новини, під час літньої відпустки можна відвідати старовинні фортеці і насолодитися надзвичайною красою природи в Хмельницькій області.

Серед популярних туристичних маршрутів – Чернівецька область, де збереглися старовинні історичні об'єкти від Київської Русі до Гетьманщини.

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