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15 червня 2020, понеділок, 06:30 8
Бізнес 2020-06-15T08:30:03+03:00
Українські Новини
Крафтові пивоварні можуть закрити до 25% пабів через карантин

Крафтові пивоварні можуть закрити до 25% пабів через карантин

Елена Литвин
Карантин, Ципа, Бізнес, Крафтове пиво, закриття ресторанів, бари
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Гуцульська крафтовий пивоварня "Ципа" розглядає можливість закриття 20-25% закладів громадського харчування та зазначає, що така ситуація у багатьох крафтовиков, поки ресторатор Дмитро Борисов думає про закриття 2-3 закладів через карантин.

Про це повідомив генеральний директор і засновник пивоварні Олександр Шаталов інтерв'ю Українським Новинам.

"Закриємо десь 20-25%. І така ситуація приблизно у кожної ресторанної мережі", - сказав він.

Шаталов зазначив, що такий крок пов'язаний з неможливістю домовитися з частиною орендодавців про відстрочку платежів або зменшення орендної плати.

На його думку, держава могла б допомогти врегулювати відносини орендодавців та орендарів у період карантину.

На сьогодні йде дискусія про те, якою має бути плата за оренду приміщень, однак, на думку Шаталова, остаточне рішення орендодавці зможуть прийняти через місяць після відкриття літніх майданчиків в закладах.

Як повідомляли Українські Новини, директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозувала, що після карантину можуть не відкритися 5-10% ресторанів.

Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів, яке планувалося на 5 червня.

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