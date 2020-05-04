Зростання інфляції і падіння і ВВП. НБУ прогнозує скорочення економіки у 2-му кварталі 2020

Поки в Україні гривня почала дорожчати, Національний банк очікує, що в квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному численні.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Разом з тим повідомляється, що інфляція в 2020 році дещо прискориться до 6%.

Це досить помірний рівень зростання споживчих цін для української економіки.

НБУ хоче, щоб інфляція була в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п.

Внаслідок карантину для подолання пандемії і глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% в 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки.

Найбільше потрясіння українська економіка відчуває у 2-му кварталі 2020 року.

За прогнозом НБУ, в квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному обчисленні, рівень безробіття зросте до близько 12%, а зростання зарплат припиниться.

Як падіння, так і відновлення буде нерівномірним за видами діяльності.

Найбільше втратять сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт.

Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, однак ще будуть страждати через зниження попиту.

Туризм та пов'язані з ним авіаційні послуги повноцінно поновляться тільки наступного року.

Окремі експортні галузі, зокрема металургія, втратять, насамперед, від звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи.

Збережеться високий попит на продукцію сільського господарства.

Втім, очікується менший врожай зернових через погіршення погодних умов.

Разом з відновленням економіки в 2021 році заробітні плати знову будуть рости, а безробіття повернеться до докризового рівня в 8-9%.

Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне споживання в 2021-2022 роках буде зростати темпами 5-7% в рік.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк спрогнозував інфляцію та ВВП в Україні у 2020.

Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.