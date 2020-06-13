На Київ насувається гроза і шквальний вітер: що робити

Протягом декількох годин і до кінця поточної доби в Києві очікується гроза і шквальний вітер, швидкість якого складе від 15 до 24 м/с. Про це в суботу, 13 червня, повідомляє Український гідрометцентр.

У той же час рятувальники нагадують про правила безпеки під час грози і що робити, щоб не потрапити під удар блискавки.

Рекомендацій під час сильного вітру

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати біля них авто.

При падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. негайно проінформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Циклон занесе в Україну дощі і послабить спеку. Синоптик попереджає про смерчах та шквали.

Тим часом, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні - очікується і аномальна спека, і природні катаклізми.

Однак під час усіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде тепліше, ніж зазвичай.