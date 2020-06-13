Циклон занесе в Україну дощі і послабить спеку. Синоптик попереджає про смерчи та шквали

На вихідних,13-14 червня, Україну накриють дощі з грозами, а температура повітря трохи ослабне після тижня спеки, який встановив нові температурні рекорди.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Циклонічна система з циклонами Nadine і Оctavia 1 з Octavia 2 будуть керувати погодою в більшості країн Європи. Тільки потужний антициклон Thomas і область підвищеного атмосферного тиску над Середземномор'ям організують суху погоду в сферах свого впливу", - написала синоптик.

Зі слів синоптика, на вихідних будуть гриміти грози, можуть локально миттєво виникати сильні зливи, шквали, град і навіть є ймовірність смерчів. 13 червня спека ще втримається, проте вже в неділю очікується комфортне зниження температури повітря. У суботу в більшості областей України +30 +35 градусів, на Заході +25 +29 градусів. 14 червня вже вдень буде +23 +29 градусів, на сході +28 +33 градуси.

В суботу у Києві +30 +32, проте вже у другій половині дня почнуть збиратися хмари та увечері очікується дощ з грозою.14-го червня у столиці пройдуть періодичні грозові дощі і ослабне спека до +25 +27 градусів.

Прогноз погоди 14 червня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.