Похолодає до +11, місцями град, шквали та грози: прогноз погоди на неділю

В той час, як синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні - очікуються і аномальна спека, і природні катаклізми, в неділю, 14 червня в Києві мінлива хмарність, вдень і ввечері короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, град, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах сильний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси. У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси. На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +23...+29 градусів. У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, град, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +24...+30 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси. На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +17...+22 градуси, вдень +24...+29 . У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м\/с, температура вночі +17...+22, вдень +24...+29. У Ялті короткочасний дощ, температура вночі +19...+21 градусів, вдень +26...+28 градусів. 13 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів. Як повідомляли Українські Новини, аномально холодний початок літа змінився виснажливої спекою. Тим часом, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.