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13 червня 2020, субота, 21:17 12 Карта
Суспільство 2020-06-13T23:30:02+03:00
Українські Новини
Похолодає до +11, місцями град, шквали та грози: прогноз погоди на неділю

Похолодає до +11, місцями град, шквали та грози: прогноз погоди на неділю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, погода в Україні, погода в Києві
Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В той час, як синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні - очікуються і аномальна спека, і природні катаклізми, в неділю, 14 червня в Києві мінлива хмарність, вдень і ввечері короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +27...+29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, град, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, град, вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +24...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +17...+22 градуси, вдень +24...+29 .

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі +17...+22, вдень +24...+29.

У Ялті короткочасний дощ, температура вночі +19...+21 градусів, вдень +26...+28 градусів.

13 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, аномально холодний початок літа змінився виснажливої спекою.

Тим часом, народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

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