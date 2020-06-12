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12 червня 2020, пʼятниця, 23:17 7
Суспільство 2020-06-13T12:00:04+03:00
Українські Новини
Нові послаблення карантину. З 15 червня дозволено збільшити туристичні групи

Нові послаблення карантину. З 15 червня дозволено збільшити туристичні групи

Кира Молчанова
Карантин, туризм в Україні, пом'якшення карантину
Туристи у Львові
Туристи у Львові

Кабінет Міністрів вирішив збільшити кількість туристів в одній групі з 10 до 50 осіб з 15 червня в той час, як Київ та ще 8 областей станом на ранок четверга, 11 червня, не відповідали критеріям для пом'якшення карантину. До списка регіонів, у яких не можна пом'якшити карантин за добу додалися Київської та Тернопільською області.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на совїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Деякі зміни уряд вніс і карантинні обмеження. Зокрема, з 15 червня буде відновлено:туристичне обслуговування груп до 50 осіб", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ затвердив рекомендації щодо організації культурних заходів (крім роботи кінотеатрів) в період карантину.

Що стосується кінотеатрів, то вони можуть відновити роботу після карантинного простою вже 2 липня.

Поки ж станом на 12 червня Київ і 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Порівняно з 11 червня список регіонів, які не відповідають критеріям, доповнено Вінницькою областю.

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