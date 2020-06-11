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11 червня 2020, четвер, 23:54 5
Суспільство 2020-06-12T00:45:01+03:00
Українські Новини
Кінотеатри в Україні планують відкрити з 2 липня

Кінотеатри в Україні планують відкрити з 2 липня

Надежда Комендантова
Карантин, Пандемія, Коронавірус
Кінотеатр. Фото: inmsk.ru
Кінотеатр. Фото: inmsk.ru

Кінотеатри можуть відновити роботу після карантинного простою вже 2 липня, коли масові заходи в Україні поки що заборонені.

Про це повідомив голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко 11 червня на Telegram-каналі.

За його словами, умови відкриття кінотеатрів обговорювали на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, новим міністром культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та представниками кінотеатрів.

Як повідомив Сушко, Кабмін готовий був дозволити працювати кінотеатрах вже з 10 червня, але через брак нових стрічок вони не були готові відкритися.

"Скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто не з чим зустрічати глядача. Запуститися в роботу при відкритті потрібно відразу на все 100% потужність – персоналу та технічного забезпечення. А їм потрібно нести повноцінні витрати", — зазначив Сушко.

Він додав, що в ході зустрічі було попередньо вирішено, що кінотеатри почнуть поступово відкриватися з 2 липня.

Як повідомляли "Українські Новини", У МОЗ пояснили, що кількість хворих коронавірусом в останні дні збільшилася через те, що люди ігнорували рекомендації за дотримання карантинних заходів.

Тим часом, МОЗ затвердило рекомендації щодо організації культурних заходів (крім роботи кінотеатрів) у період карантину

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