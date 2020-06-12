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12 червня 2020, пʼятниця, 16:31 5
Суспільство 2020-06-12T17:26:11+03:00
Українські Новини
В Україні другий день поспіль збільшується кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

В Україні другий день поспіль збільшується кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

У порівнянні з попередньою добою, де невідповідними критеріям для введення карантинних пом'якшень були Київ та 8 областей, 12 червня список поповнився Вінницькою областю. Загалом за дві доби у перелік увійшли три нових регіони.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (15,97 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (14,51), Волинська (29,58), Львівська (21,43), Житомирська (11,09), Закарпатська (18,03), Рівненська (23,34), Тернопільська (13,39), Чернівецька (34,62) і Київська (12,35) області.

При цьому всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більше 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Чернівецькій (45,02%) області, у Києві (43,29%) та Волинській (33,74%) області.

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 80,94.

Аналіз епідемічної ситуації за станом на 12 червня 2020 в регіонах. Інфографіка: МозАналіз епідемічної ситуації за станом на 12 червня 2020 в регіонах. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, карантин в Україні можуть посилити, якщо буде виявлено гіперболічне зростання захворюваності на коронавірус в 10 і більше областях.

Крім того, Зеленський допускає можливість необхідності посилення карантину через підвищення кількості хворих на COVID-19.

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