Київ і ще 6 областей поки що не можуть зняти карантин

Станом на ранок 10 червня Київ і 6 областей не відповідають критеріям пом'якшення карантину, тому не можуть перейти на наступний етап зняття обмежень.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Ми маємо сьогодні кілька областей, які не дотягують до показника інцидентності. Зокрема, це Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які до сьогодні не можуть застосувати черговий етап пом'якшення карантину", - сказав він.

Ляшко повідомив, що з 10 червня в областях, які відповідають затвердженим Кабінетом Міністрів критеріям для пом'якшення обмежень, дозволено відкрити заклади культури, заклади відпочинку (крім дитячих закладів відпочинку та оздоровлення).

Як повідомляли Українські Новини, відсьогодні пункти пропуску в зоні ООС відновлять роботу.

Також МОЗ змінив вимоги до роботи ринків.