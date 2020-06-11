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11 червня 2020, четвер, 12:06 7
Суспільство 2020-06-11T12:29:10+03:00
Українські Новини
В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

В Україні зросла кількість областей, не готових до пом'якшення карантину

Анна Рудык
МОЗ, коронавірус в Україні, карнтин, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Київ та ще 8 областей станом на ранок четверга, 11 червня, не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. До списка регіонів, у яких не можна пом'якшити карантин за добу додалися Київської та Тернопільською області.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Київ (15,54 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Волинська (27,15), Львівська (19,87), Житомирська (13,17), Закарпатська (17,07), Рівненська (23,42), Тернопільська (12,43), Чернівецька (34,62) і Київська (13,81) області.

Водночас всі області відповідають показникам кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш ніж 12) і показником заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом (визначений як не більш як 50%).

Найбільший показник заповнювання ліжок у лікарнях у Києві (46,61%), Чернівецькій (45,62%) та Волинській (35,37%) областях.

У Києві кількість тестувань на 100 тис. населення становить 72,43.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я прокоментували різке зростання захворюваності на коронавірус.

Тим часом 11 червня в Україні зафіксували новий рекорд захворюваності на коронавірус за добу.

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