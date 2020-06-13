У квітні знизилася середня зарплата для розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у сумі 9 325,93 гривні після того, як у березні середня зарплата збільшилася.

Про це пресслужба Пенсійного фонду повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, яка у відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, порівняно з березнем показник знизився на 579,46 гривні (з 9 905,39 гривні).

Показник середньої зарплати

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня у зв'язку з підвищенням мінімального прожиткового мінімуму, підвищать щомісячні соціальні виплати. Мінімальну пенсію підвищать на 57 гривень, яка буде становити 1769 гривень на місяць.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку.

Шмигаль пообіцяв не підіймати пенсійний вік і заявив, що МВФ цього не вимагає.

Тим часом, українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа.