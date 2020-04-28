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28 апреля 2020, вторник, 19:25 436
Финансы 2020-04-28T19:41:21+03:00
Українські Новини
Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла

Во время карантина средняя зарплата в Украине выросла

Надежда Комендантова
Зарплата, Карантин, Госстат, средняя зарплата
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

В то время, как на 1 апреля 2020 года задолженность по выплате заработной платы уменьшилась на 1,8% по сравнению с 1 марта, а 12 марта в Украине был объявлен карантин, в марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 5,5%, или на 599 гривен до 11 446 гривен в месяц.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 17 990 гривен/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 285 гривен/месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в марте, гривен:

  март март в % к февралю
Средняя 11446 105,5
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства 9105 108,5
Промышленность 13044 108,2
- Добывающая промышленность 17795 114,7
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа 11649 105,1
- Обрабатывающая промышленность 10709 105,5
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия 6759 88,3
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви 9954 98,6
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность 15946 104,4
- производство кокса, продуктов нефтепереработки 11952 102,6
- химическое производство 24775 126,4
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 10635 102,4
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий 15161 114,1
- металлургия и обработка металла 11158 101,0
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции 12409 96,4
- производство электрического и электронного оборудования 10091 98,6
- производство машин и оборудования 11345 108,5
- производство транспортного оборудования 11126 96,9
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 11183 102,7
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 17218 113,3
- Водоснабжение;канализация, обращение с отходами 9634 108,3
Строительство 9564 103,0
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления 11503 104,0
Транспорт и связь 11643 99,3
Временное размещение и организация питания 5648 76,2
Информация и телекоммуникации 23303 124,9
Финансовая деятельность 21821 101,0
Операции с недвижимостью 8473 92,1
Профессиональная, научная и техническая деятельность 18554 117,8
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 10437 113,0
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 15123 103,9
Образование 8507 100,4
Здравоохранение и социальная помощь 8056 107,8
Искусство, спорт, развлечения и отдых: 8765 100,4
Предоставление других услуг 13878 128,4

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,1%, или на 120 гривен до 10 847 гривен в месяц. А в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

Также эксперты сделали прогноз, что будет с зарплатами дальше: зарплаты наемных рабочих снизятся.

Тем временем, Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

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