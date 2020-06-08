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08 червня 2020, понеділок, 13:40 19
Суспільство 2020-06-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні з 1 липня підвищать мінімальну пенсію: кому і на скільки

В Україні з 1 липня підвищать мінімальну пенсію: кому і на скільки

Ирина Николенко
підвищення пенсій, індексація пенсій, Пенсійний фонд, Прожитковий мінімум, пенсії в Україні
Підвищення пенсій з 1 липня. Фото: censor.net
Підвищення пенсій з 1 липня. Фото: censor.net

Тим часом, як Пенсійний фонд надіслав на фінансування пенсій 4,3 млрд гривень, розмір мінімального прожиткового мінімуму в Україні підвищать до 2118 гривень, крім того зросте і щомісячна мінімальна пенсія. Пенсіонерам збільшать щомісячні мінімальні соцвиплати на 57 гривень, які загалом складатимуть 1769 гривень в місяць, передають Українські Новини.

З 1 липня в Україні підвищують мінімальний прожитковий мінімум до 2118 гривень. Тому, розмір мінімальної пенсії також піднімуть.

Мінімальну пенсію, яка становить 1638 гривень, збільшать на 57 гривень, і вона становитиме 1769 гривень.

Підвищать і розмір соціальної пенсії до 1712 гривень. Її отримують ті українці, які досягли пенсійного віку, але не напрацювали достатньо стажу для отримання соціальної виплати.

Крім того, перерахують щомісячні виплати для тих, хто має більше необхідного стажу для отримання пенсії. Стаж понад 35 років для чоловіків, а понад 30 років – для жінок. Такі пенсіонери отримають 1% надбавки від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Зараз ця сума становить 16,38 гривні, а з 1 липня – 17,12 гривні.

Раніше Українські Новини повідомляли, прем'єр-міністр Шмигаль пропонує призначати пенсії за віком автоматично, а також вести електронний облік трудового стажу.

Верховна Рада ввела соціальну допомогу особам, які досягли 80 років в розмірі 40% від розміру прожиткового мінімуму.

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