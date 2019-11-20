Екс-міністра екології Злочевського ГПУ підозрює в розкраданні держкоштів

Генеральна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському в розкраданні держкоштів.

Про це на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передають Українські Новини.

"Йому розширили кваліфікацію злочину, в якому він підозрюється", - сказав він.

За словами генпрокурора, йдеться про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Рябошапка зазначив, що Злочевський знаходиться в розшуку.

Як повідомляли Українські Новини, Генпрокуратура відновила і знову зупинила розслідування справи проти Злочевського.

Раніше ГПУ викликала Гонтареву, Злочевського та Філатова на допит.

Також Луценко закликає сина Байдена дати свідчення щодо отримання грошей від компанії Злочевського.