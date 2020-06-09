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09 июня 2020, вторник, 13:04 1610
Судебная власть 2020-06-09T14:15:02+03:00
Українські Новини
Венедиктова считает, что у Холодницкого есть шанс переизбраться на второй срок

Венедиктова считает, что у Холодницкого есть шанс переизбраться на второй срок

Анна Рудык
ГПУ, Назар Холодницкий, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что у заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который рассказал, где проведет летний отпуск, есть шанс переизбраться на второй срок.

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет?" - считает Венедиктова.

Она отметила, что 30 ноября у Холодницкого истекает срок полномочий и по закону, и по контракту.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.

Также Венедиктова обвинила САП в неэффективности и попросила продемонстрировать судебные приговоры в отношении топ-чиновников.

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