Венедиктова считает, что у Холодницкого есть шанс переизбраться на второй срок

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что у заместителя генпрокурора - специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого, который рассказал, где проведет летний отпуск

Об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Мы открываем конкурс на нового руководителя САП и если Назар Иванович захочет принять в нем участие, если члены комиссии его изберут, то who knows. Посмотрим. Если он примет участие в конкурсе и победит в нем, то почему нет?" - считает Венедиктова.

Она отметила, что 30 ноября у Холодницкого истекает срок полномочий и по закону, и по контракту.

Как сообщали Українськi Новини, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что служебное расследование в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого выявило ряд нарушений в его работе.

Также Венедиктова обвинила САП в неэффективности и попросила продемонстрировать судебные приговоры в отношении топ-чиновников.