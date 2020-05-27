Генпрокурор Венедіктова запропонувала САП продемонструвати конкретні вироки судів над корупціонерами

Венедіктова, яка вже критикувала роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, продовжила критикувати відомство в бездіяльності і закликала співробітників САП показати конкретні вироки судів.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці в Facebook.

Її пост став відповіддю на заяву глави САП Назара Холодницкого про те, що він може спростувати кожне слово генпрокурора про бездіяльність його відомства.

"Шановні колеги - прокурори САП! Наведіть найяскравіші приклади судових вироків корупціонерам в 2019-2020 роки, за які вам не соромно, якими ви можете пишатися, або хоча б за 5 років вашого існування. Цього буде достатньо. І покажіть цей результат зараз", - написала в соцмережі Венедіктова.

Ірина Венедіктова. Скріншот: Facebook Irina Venediktova

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової за квітень склала 47 230 гривень.

17 березня президент Володимир Зеленський призначив Венедіктову генпрокурором, яку в грудні призначили в. о. деректора ДБР.

Раніше Верховна Рада схвалила призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової. За ухвалення проекту постанови №3227 проголосували 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Крім того, Венедіктової в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації.