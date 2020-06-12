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12 червня 2020, пʼятниця, 19:31 10
Кабмін 2020-06-12T20:30:01+03:00
Українські Новини
Райони Луганської області пропонують скоротити в два рази

Райони Луганської області пропонують скоротити в два рази

Валерия Драгомирова
Децентралізація, районування, Нові райони Луганської області
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 8 укрупнених районів Луганської області замість 18 нинішніх, в той час, як в Донецькій області теж планують скоротити райони до 8.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

зокрема, пропонується створити Алчевський район (населення 442,8 тис. осіб) з центром в Алчевську, Антрацитівський (296,8 тис.) з центром у Ровеньках, Довжанський (207,7 тис.) з центром у Долвжанскому, Луганський (535,2 тис.) з центром у Луганську, Сватівський (82,5 тис.) з центром в Сватове, Сєвєродонецький (384,1 тис.) з центром у Сєвєродонецьку, Старобільський (119,3 тис.) з центром у Старобільську і Щастинський (81,2 тис.) з центром у Щастя.

Луганська область. Скріншот: YouTube/КабмінЛуганська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Крім того, уряд хоче зробити в чотири рази менше районів Волинської області. Тим часом в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.

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