Райони Луганської області пропонують скоротити в два рази

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді створити 8 укрупнених районів Луганської області замість 18 нинішніх, в той час, як в Донецькій області теж планують скоротити райони до 8.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

зокрема, пропонується створити Алчевський район (населення 442,8 тис. осіб) з центром в Алчевську, Антрацитівський (296,8 тис.) з центром у Ровеньках, Довжанський (207,7 тис.) з центром у Долвжанскому, Луганський (535,2 тис.) з центром у Луганську, Сватівський (82,5 тис.) з центром в Сватове, Сєвєродонецький (384,1 тис.) з центром у Сєвєродонецьку, Старобільський (119,3 тис.) з центром у Старобільську і Щастинський (81,2 тис.) з центром у Щастя.

Луганська область. Скріншот: YouTube/Кабмін

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх.

Крім того, уряд хоче зробити в чотири рази менше районів Волинської області. Тим часом в Житомирській області хочуть в шість разів зменшити кількість районів.