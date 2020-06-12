Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

На міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 9 коп. курс гривні 12 червня впав на 6 коп до 26,73 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,64-26,67 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,73-26,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,71-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, у кінці робочого тижня курс долара та євро зріс у київських обмінниках. Курс гривні НБУ знизив станом на ранок п'ятниці 12 червня.

Тим часом аналітик дав прогноз курсу на найближчий тиждень.