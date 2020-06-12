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12 червня 2020, пʼятниця, 18:18 7
Економіка 2020-06-12T20:00:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними

Валерия Драгомирова
Курс валют, Міжбанк, Долар, Міжбанківський валютний ринок, курс гривні до долара, курс гривні на міжбанку
Міжбанк
Міжбанк

На міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 9 коп. курс гривні 12 червня впав на 6 коп до 26,73 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,64-26,67 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,73-26,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,71-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, у кінці робочого тижня курс долара та євро зріс у київських обмінниках. Курс гривні НБУ знизив станом на ранок п'ятниці 12 червня.

Тим часом аналітик дав прогноз курсу на найближчий тиждень.

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