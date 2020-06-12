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12 червня 2020, пʼятниця, 16:56 7
Фінанси 2020-06-12T17:30:02+03:00
Українські Новини
Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня

Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня

Елена Новикова
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Курс НБУ на 15 травня
Курс НБУ на 15 травня

У той час, як курс долара і євро в обмінних пунктах київських банків підвищився станом на ранок п'ятниці, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 червня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD, 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на понеділок, 15 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,6909
1 долар США 26,7303
1 швейцарський франк 28,2546
10 єн 2,4911
10 російських рублів 3,8410
1 євро 30,2119

Як повідомляли Українські Новини, старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб прогнозує, що курс долара до гривні встановиться в межах 26,3/26,6 UAH/USD протягом найближчого тижня.

Тим часом фінансисти розповіли, яким буде курс валют в першому місяці літа.

Крім того, в обмінних пунктах київських банків долар продовжує плавно падати другий тиждень поспіль. За тиждень курс продажу долара знизився на 0,87% до 26,7856 UAH/USD, курс купівлі -на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD.

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