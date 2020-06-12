Після невеликого зростання гривня просіла. Курс НБУ на 15 червня

У той час, як курс долара і євро в обмінних пунктах київських банків підвищився станом на ранок п'ятниці, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 червня, на 13,04 коп. до 26,7303 UAH/USD,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на понеділок, 15 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,6909 1 долар США 26,7303 1 швейцарський франк 28,2546 10 єн 2,4911 10 російських рублів 3,8410 1 євро 30,2119

Як повідомляли Українські Новини, старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб прогнозує, що курс долара до гривні встановиться в межах 26,3/26,6 UAH/USD протягом найближчого тижня.

Тим часом фінансисти розповіли, яким буде курс валют в першому місяці літа.

Крім того, в обмінних пунктах київських банків долар продовжує плавно падати другий тиждень поспіль. За тиждень курс продажу долара знизився на 0,87% до 26,7856 UAH/USD, курс купівлі -на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD.