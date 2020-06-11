Гривня просіла в четвер на міжбанківському валютному ринку

Після зміцнення в середу на 7 коп. у четвер знизився на 9 коп. до 26,67 UAH/USD курс гривні на міжбанківському валютному ринку.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,56-26,59 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,59-26,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами фінансистів курс гривні у червні встановиться на рівні 26-27 UAH/USD.