підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 червня 2020, четвер, 19:25 4
Економіка 2020-06-11T20:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня просіла в четвер на міжбанківському валютному ринку

Гривня просіла в четвер на міжбанківському валютному ринку

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Після зміцнення в середу на 7 коп. у четвер знизився на 9 коп. до 26,67 UAH/USD курс гривні на міжбанківському валютному ринку.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,56-26,59 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,59-26,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,66-26,69 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,34% з 23,74 UAH/USD до 26,67 UAH/USD.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12-14 червня, на 3,68 коп. до 26,5999 UAH/USD.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами фінансистів курс гривні у червні встановиться на рівні 26-27 UAH/USD.

Більше новин про: НБУ Курс валют Міжбанк Гривня

Економіка буде відновлюватись довше, ніж прогнозув...
Долар падає. НБУ підвищив офіційний курс гривні...
Гривня на міжбанку зміцнилася перед довгими вихідн...
Гривня зміцнилася. Курс гривні на міжбанку в серед...
Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3%
Богдан відповів Зеленському: ви перетворили абсолютну владу в посміховисько
Новини
Гривня просіла в четвер на міжбанківському валютному ринку 19:25
ЦВК дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах 19:14
Рейтинг Зеленського за півтора місяця впав на 3,3% 18:55
Врегулювати статус "першої леді" треба, але без обмеження її прав, — юрист Дульський 18:33
Богдан відповів Зеленському: ви перетворили абсолютну владу в посміховисько 18:31
більше новин
У Кличка впевнені, що затори в столиці створюють не кияни, і пропонують розв’язувати транспортний колапс державі 19:14
Порошенко заявив, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо його переслідування 18:51
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане платформою для розвитку авіаційних та ракетно-космічних розробок 17:25
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
Оновлення дорожньої навігації. Фото: a3.kyiv.ua
В Україні з'являться нові дорожні знаки 14:29
Гуртові ціни на овочі падають. Кабачки продавали по гривні за кілограм 14:54
Мелітопольську черешню планують запатентувати уже цього літа 14:23
більше новин
В Україні посилять карантин при гіперболічному зростанні захворюваності на COVID-19 в 10 і більше областях - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok