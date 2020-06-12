підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 червня 2020, пʼятниця, 21:00 5
Суспільство 2020-06-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
По всій Україні пройдуть дощі з грозами та шквалами. Прогноз погоди на 13 червня

По всій Україні пройдуть дощі з грозами та шквалами. Прогноз погоди на 13 червня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У той час, як синоптики прогнозують погоду на літо-2020 з екстремальними перепадами від пекельної спеки до холоду, у суботу, 13 червня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, увечері короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +31...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

12 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у районі Приморського +19 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

Українські Новини писали, перед довгими вихідними з нагоди Дня Конституції буде найдовший день і відповідно найдовша ніч — літнє сонцестояння і початок астрономічного літа. 20 червня Сонце досягає свого найвищого положення

Тим часом, синоптики прогнозують різкі амплітудні перепади температур і природні катаклізми найближчі 30 років.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні точний прогноз погоди

В Києві побито нові температурні рекорди...
Екстремальні перепади від пекельної спеки до холод...
Аномальна спека, місцями зливи та шквали. Прогноз ...
Холодний дощовий фронт остудить спеку. Синоптик по...
Перша леді Олена Зеленська захворіла на коронавірус
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним
Новини
По всій Україні пройдуть дощі з грозами та шквалами. Прогноз погоди на 13 червня 21:00
Штовханина на ринку в Луцьку. Скріншот відео
У Луцьку на Старому ринку через демонтажу павільйонів підприємці штовхалися з поліцією 20:44
В Італії допитають прем'єр-міністра через скарги родичів тих, хто помер від коронавірусу 20:32
Лауреатом премії імені українського журналіста Гонгадзе став громадянин Росії 20:05
ВООЗ попереджає про те, що літо не допоможе знизити ризик захворюваності на коронавірус 19:53
більше новин
Норка, звіроферма. Фото: politeka.net
Зоозахисники-радикали влаштують марш на підтримку закону, від якого постраждає український бізнес, - ЗМІ 14:15 Інфографіка
Відкат. Фото: regionews.ua
Голові тернопільської служби автодоріг замість відкату вручили 1%-й кефір, - ЗМІ 09:01 Відео
Владі соромно зізнатися, що Гончарука звільнили на вимогу олігархів, - Карасьов 12:15
Вавриш із Ткаченком зведуть житлові будинки на території Одеської кіностудії, - ЗМІ 11:31
Єрмак ставить свою людину Козлова на заступника голови ДБР, - Лерос 14:15
більше новин
Вакарчук йде з Ради. Другий раз 12:58
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента 11:16
Кабмін пропонує зменшити майже в чотири рази кількість районів 11:35 Карта
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський після зараження його дружини коронавірусом теж здав тест. Він виявився негативним 14:30
У Києві другий день поспіль зростає кількість хворих на коронавірус 09:46
більше новин
Київ знову обмежить роботу ТЦ, ринків і дитсадків при зростанні кількості хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok