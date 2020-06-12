По всій Україні пройдуть дощі з грозами та шквалами. Прогноз погоди на 13 червня

У той час, як синоптики прогнозують погоду на літо-2020 з екстремальними перепадами від пекельної спеки до холоду, у суботу, 13 червня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, увечері короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +19...+21 градус, вдень +30...+32 градуси.

Про це Гідрометеорологічний центр повідомив Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У Моршині вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, вдень гроза, в окремих районах град, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +29...+34 градуси.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, удень +31...+36 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті короткочасний дощ. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +24...+26 градусів.

12 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у районі Приморського +19 градусів, у Дніпрі біля Києва +19 градусів.

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