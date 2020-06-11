Аномальна спека та рекордний холод: синоптик розповіла про погоду на найближчі 30 років

Попри екстремальну спеку на початку, літо в Україні може бути несподівано прохолодним, затяжним та дощовим, з різкими перепадами температур та природними катаклізмами.

Доктор наук, провідний співробітник Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко пояснила, що клімат змінюється приблизно кожні 30 років, а вплив на нього чинять і вулкани, і океани. При цьому в наш час варто очікувати різких змін погоди, пише "Сьогодні".

"Ми будемо деякий час жити в "погодних гойдалках" – різкі зміни погодних умов від холодних до теплих, від вологих до сухим. Літо може бути несподівано прохолодне, затяжне, дощове", – сказала вона.

Кліматолог зазначила, що клімат змінюється від року до року, тому зміни оцінюються за період не менше ніж за 30 років. Всесвітньою метеорологічною організацією введено поняття кліматичної норми температури за період 1961-1990 років, або зараз також використовують періоди 1971-2000 і 1980-2010 років. З її слів, це такий стандартний клімат, порівняно з яким оцінюють зміни.

"Просуваючись по кліматичному історичного минулого у відповідності з результатами інструментальних спостережень, ми можемо потрапити в потепління, то в похолодання. Повторюся, зараз ми проходимо "максимум потепління". До 30-40-х років це температурне коливання буде мати спадну хвилю на тлі загального потепління, але в 2060-2070-ті роки хвиля знову займе висхідне положення. Ці температурні коливання явно мають природний характер. Були дослідження, які намагалися зрозуміти їх природу. Згідно з деякими гіпотезами, ці хвилі може формувати вулканічна діяльність, а також океан", – розповіла Бойченко.

Вплив вулканів вона описала так: вони вивергають свій матеріал в стратосферу на висоту 20-25 км, відбувається забруднення стратосфери газами, попелом; викиди, наприклад, SO2 в стратосфері призводять до утворення сульфатних аерозолів, які можуть там перебувати до декількох років, виконуючи роль антипарниковых компонентів.

"Помічено, що після потужних вивержень на землі настає похолодання. Але важливо, щоб ці виверження були в екваторіально-тропічній зоні, тоді вони розносяться по всій земній кулі. Якщо виверження ближче до полюса, то дія має локальний і мінімальний вплив на клімат", – сказала науковець.

Говорячи про океани, вона додала, що в їх водах "зашиті" парникові гази (вуглекислий газ, метан, закис азоту), і при підвищенні температури океан, викидаючи додатково парникові гази в атмосферу, здатний посилювати атмосферний парниковий ефект, призводячи до потепління, і, навпаки, при похолоданні океан забирає та утримує ці гази в своїх водах. Таким чином, ще більше посилює це похолодання.

Прогноз погоди в Україні на літо-2020 від народного синоптика. Колаж: Сьогодні.

Як повідомляли "Українські Новини", у протягом всіх літніх місяців очікується, що погода на більшій частині території північної півкулі буде теплішою, ніж зазвичай.

Тим часом, аномально холодний початок літа змінилося виснажливої спекою.

Також народний синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні