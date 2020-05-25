Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до липня

Печерський районний суд Києва продовжив до 1 липня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Левіну продовжили утримання під вартою до 1 липня", - сказали у відомстві.

Таке рішення було прийнято за клопотанням прокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, 4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла в лікарні від отриманих ран.

27 квітня 2020 рік стало відомо, що Офіс генерального прокурора завершив розслідування кримінального провадження про напад на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер звинувачується в замовленні та фінансуванні злочину.

Раніше п'ять осіб проводили акцію про "злив" справи Гандзюк біля прес-конференції Зеленського до першої річниці його президентства.