Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під арештом

Апеляційний суд залишив у силі арешт без права внесення застави колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, яким Павловському обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначена особа підозрюється у створенні та управлінні злочинною організацією в Херсоні.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винності у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня суд заарештував Павловського до 4 березня.

Раніше, 20 січня, правоохоронці затримали Павловського.