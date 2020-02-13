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13 лютого 2020, четвер, 16:35 12
Судова влада 2020-02-13T16:36:45+02:00
Українські Новини
Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під арештом

Справа Гандзюк: суд залишив Павловського під арештом

Елена Новикова
Арешт, Микола Паламарчук, Апеляційний суд, Ігор Павловський, вбивство Катерини Гандзюк
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info
Ігор Павловський. Фото: Facebook Ігор Павловський/slidstvo.info

Апеляційний суд залишив у силі арешт без права внесення застави колишнього помічника екс-депутата Верховної Ради Миколи Паламарчука (фракція "Блок Петра Порошенко") Ігоря Павловського, підозрюваного в причетності до вбивства виконуючої обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генерального прокурора, передають Українські Новини.

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського районного суду Києва, яким Павловському обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

Зазначена особа підозрюється у створенні та управлінні злочинною організацією в Херсоні.

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно вказаної особи вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду Одеси з угодою про визнання його винності у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Гандзюк.

Як повідомляли Українські Новини, 21 січня суд заарештував Павловського до 4 березня.

Раніше, 20 січня, правоохоронці затримали Павловського.

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