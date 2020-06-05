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05 червня 2020, пʼятниця, 14:02 12
Верховна Рада і партії 2020-06-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
Вакарчук з 20 травня прогулює роботу в Раді

Вакарчук з 20 травня прогулює роботу в Раді

Петро Стуженко
Голос, Святослав Вакарчук, Верховна Рада України, Прогули депутатів
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук. Фото: Українські Новини

Народний депутат, лідер парламентської партії "Голос" і соліст музичної групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відсутній на робочому місці в Верховній Раді України з 20 травня 2020 року.

Про це свідчать дані на веб-порталі Ради про електронної реєстрації Вакарчука з 7 травня по 5 червня поточного року.

Також у фракції "Голос" підтвердили, що на даний момент Вакарчук знаходиться у Львові разом з мамою. Про це написав нардеп від "Голосу" Роман Лозинський у коментарях під повідомленням на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, у п'ятницю, 5 червня.

"Святослав Вакарчук весь тиждень не був в Раді і зараз не в Києві, він займається вирішенням родинних справ", - повідомив Лозинський.

"З мамою у Львові після смерті батька. Зараз він частіше там, на жаль. "Голос" в повному складі в Раді", - уточнив парламентарій.

Нагадаємо, 4 квітня 2020 року помер батько Святослава Вакарчука - український фізик, політик і громадський діяч Іван Вакарчук.

Зазначимо, що в 2019 році Вакарчук прогуляв 37% засідань Ради, а саме з 29 серпня по 25 жовтня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, 13 березня юрист Андрій Портнов повідомив, що проти Вакарчука відкрито кримінальне провадження за ухилення від сплати податків.

Раніше скандал навколо Вакарчука розгорівся після того, як Портнов оприлюднив документи, які підтверджують, що на той момент ще голова партії "Голос" приховував доходи від закордонних концертів за допомогою офшорних компаній і швейцарського банку.

Як повідомляли ЗМІ, Вакарчук задекларував 13 млн гривень гонорару від концертів "Океан Ельзи".

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