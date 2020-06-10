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10 червня 2020, середа, 15:22 8
Медицина 2020-06-10T16:45:02+03:00
Українські Новини
Україна продовжить медреформу і розширить механізм фінансування, — меморандум з МВФ

Україна продовжить медреформу і розширить механізм фінансування, — меморандум з МВФ

Елена Новикова
МВФ, Медична реформа, Меморандум з МВФ
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом розширити новий механізм фінансування медичної допомоги та продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я.

Про це йдеться проєкті меморандуму Міжнародного валютного фонду (МВФ) в переданому для розгляду раді директорів, передають Українські Новини.

"Реалізація реформи охорони здоров'я триватиме до 2020 року шляхом розширення нового механізму фінансування вторинної та спеціалізованої допомоги", - сказано в ньому.

Україна має намір взяти на себе зобов'язання щодо продовження трансформації установ, що надають послуги у сфері охорони здоров'я, комунальні неприбуткові організації, які будуть отримувати фінансування за контрактами з НСЗУ.

Сама служба буде забезпечувати моніторинг якості послуг і фінансової діяльності медустанов.

"Ми завершимо розробку (шляхом розмежування) фінансованого НСЗУ пакету медичних послуг включно з первинної, спеціалізованої, паліативної та невідкладною допомогою", - сказано в проекті документа.

При цьому для медустанов будуть передбачені фінансові стимули, а також буде залишена можливість впровадити співфінансування для пацієнтів у разі необхідності.

Особи та установи, які надають медичні послуги, не зможуть брати участь в управлінні НСЗУ, що має попередити конфлікт інтересів у службі.

Також, згідно з проєктом меморандуму, Міністерство охорони здоров'я продовжить закупівлю ліків через міжнародні організації та державне підприємство "Медичні закупівлі України".

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово повідомляв про скорочення фінансування лікарень після впровадження другого етапу медреформи, на що НСЗУ наводила приклади лікарень, фінансування яких збільшилася порівняно з 2019 роком.

9 червня рада директорів МВФ схвалив нову кредитну програму для України, сума першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

Затверджений текст меморандуму поки не оприлюднений.

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