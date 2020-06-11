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11 червня 2020, четвер, 12:26 6
Медицина 2020-06-11T13:15:02+03:00
Українські Новини
МОЗ не збирається згортати медреформу, - ексміністр Скалецька

МОЗ не збирається згортати медреформу, - ексміністр Скалецька

Николай Савенко
МОЗ, Медреформа, Зоряна Скалецька
Зоряна Скалецька Фото: Моз
Зоряна Скалецька Фото: Моз

Ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вважає, що згортання другого етапу медичної реформи дії Міністерства охорони здоров'я не передбачають в той час, як Володимир Зеленський розкритикував другий етап медреформи.

Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Advokat Post, передають Українські Новини.

"По-перше, я згортання не побачила. По-друге, це не другий етап реформи, як про це говорять. Це лише питання зміни моделі фінансування комунальних установ з бюджетного утримання на переведення на контракт", - зазначила Скалецька.

Ексміністр наголосила, що зараз йдеться лише про перерозподіл 72 млрд гривень між медичними установами та аналіз результативності їх роботи.

Вона додала, що для реалізації реформи необхідно комплексне регулювання всіх компонентів надання послуг, а також критерії оцінки роботи медичних установ.

Поки всі ці питання не врегульовані.

"Реформа - це коли працює система контролю якості надання медичних послуг у відділеннях лікарні. Вирваний з контексту один компонент - це скоріше повернення до 2015 року: просто перейти на історичний бюджет нічого не змінюючи, але змінивши бюджетне утримання на контрактне на ту ж суму", - зазначила вона.

Скалецька наголосила, що необхідно забезпечити розвиток лікарень усіх рівнів і форм власності, а також сформулювати вимоги і КРІ, за якими можна буде оцінити наскільки ефективно вони працюють.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом розширити новий механізм фінансування медичної допомоги та продовжити реалізацію реформи охорони здоров'я.

 

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